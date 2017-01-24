"Химик" проиграл последний матч сезона баскетбольной Лиги чемпионов израильскому "Маккаби"

В Южном состоялся матч Лиги чемпионов ФИБА, в котором "Химик" принимал израильский "Маккаби" (Ришон-ле-Цион) и проиграл со счетом 60:69, сообщает официальный сайт турнира.

В заключительном матче регулярного сезона игроки "Химика" навязали борьбу сопернику в первой четверти, пропустили рывок и отдали инициативу во второй, совершили камбек в третьей десятиминутке, но не сумели продолжить рывок в четвертой, и в результате уступили со счетом 60:69.

Таким образом, команда завершила турнир на последнем месте в турнирной таблице Группы В - 3 победы при 11 поражениях

БК "Химик" - БК "Маккаби Ришон" (12:12, 13:24, 22:16, 13:17)

БК "Химик": СМит - 16 очков, подбор, 3 передачи, перехват; Бехерано - 14 очков, 3 подбора, 3 передачи, блок-шот; Лав - 8 очков, 11 подборов, 3 перехвата; Петров - 7 очков, 2 подбора; Конев - 5 очков, 2 подбора; Рябчук - 3 очка, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата.

БК "Маккаби Ришон": Ричад - 20 очков, 7 подборов, 6 передач; Ханоки - 10 очков, 4 передачи; Маккри - 9 очков, 5 подборов; по 7 очков - Томас и Леви; Залмансон и Томас - по 6 очков.