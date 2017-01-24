49 очков Ирвинга не помогли "Кливленду" выиграть матч НБА

В ночь на вторник в регулярном чемпионате НБА состоялись девять матчей, в центральном из которых Кайри Ирвинг набрал 49 очков, но не смог помочь "Кливленду" победить "Новый Орлеан", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 124:122 в пользу "Нью-Орлеана".

Шарлотт – Вашингтон 99:109 (22:30, 26:30, 26:20, 25:29)

Ш: Уокер (21), Белинелли (18), Уильямс (13 + 8 подборов), Зеллер (13 + 9 подборов), Сешнс (9), Кидд-Гилкрист (8 + 7 подборов), Батюм (4 + 7 подборов + 6 передач)

В: Уолл (24 + 7 передач + 5 потерь), Моррис (23 + 8 подборов), Бил (18), Портер (14 + 13 подборов), Убре (10), Гортат (8 + 7 подборов)

Бруклин – Сан-Антонио 86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21)

Б: Уайтхэд (19), Килпатрик (17 + 10 подборов), Динуидди (13), Лопез (12), Букер (9), Холлис-Джефферсон (6)

С: Миллс (20), Олдридж (16 + 9 подборов), Ли (15 + 7 подборов), Андерсон (14), Симмонс (11), Бертанс (11), Дедмон (10 + 8 подборов), Грин (9)

Атланта – Клипперс 105:115 (21:30, 19:28, 35:27, 30:30)

А: Бэйзмор (25), Шредер (21 + 7 передач), Миллсап (19 + 8 подборов + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов), Сефолоша (11)

К: Риверс (27 + 6 передач), Кроуфорд (19), Редик (17), Фелтон (14), Мба а Муте (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (9 + 8 подборов), Джордан (7 + 12 подборов)

Майами – Голден Стэйт 105:102 (28:30, 18:18, 31:25, 28:29)

М: Уэйтерс (33), Драгич (19), Баббит (11), Уайтсайд (10 + 15 подборов), Эллингтон (9), Дж. Джонсон (9), Рид (6 + 7 подборов)

Г: Дюрант (27), Томпсон (22), Карри (21 + 10 подборов + 8 передач), МакГи (10), Грин (7 + 7 передач), Пачулия (6 + 9 подборов)

Детройт – Сакраменто 104:109 (38:28, 24:37, 19:23, 23:21)

Д: Джексон (18 + 11 передач), Харрис (15), Луэр (15), Колдуэлл-Поуп (14), Драммонд (14 + 12 подборов), Моррис (13)

С: Казинс (22 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лоусон (19 + 6 передач), Коли-Стайн (12), Коллисон (12), Темпл (11), Барнс (10 + 8 подборов)

Милуоки – Хьюстон 127:114 (33:33, 35:31, 25:27, 34:23)

М: Адетокумбо (31 + 7 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач), Монро (17 + 10 подборов), Деллаведова (16 + 7 передач), Пламли (10), Снелл (9), Брогдон (6 + 9 передач)

Х: Харден (26 + 9 подборов + 12 передач + 11 потерь), Беверли (18), Нене (17 + 7 подборов), Андерсон (16), Капела (16), Гордон (9)

Новый Орлеан – Кливленд 124:122 (35:26, 35:24, 24:36, 30:36)

Н: Джонс (36 + 11 подборов), Холидэй (33 + 10 передач), Мотеюнас (14), Гэллоуэй (12), Каннингем (11), Эванс (9)

К: Ирвинг (49), Джеймс (26 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Лав (22 + 16 подборов + 6 передач), Шамперт (10), Томпсон (2 + 7 подборов)

Индиана – Нью-Йорк 103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23)

И: Джордж (31 + 7 подборов), Тернер (22 + 10 подборов), Джефферсон (13), Майлз (10), Тиг (7 + 7 передач)

Н: Энтони (26), Роуз (20 + 6 передач), Ли (14), Эрнангомес (14 + 10 подборов), Холидэй (13), Дженнингс (9 + 6 передач), Порзингис (8)

Юта – Оклахома-Сити 95:97 (26:27, 27:29, 19:11, 23:30)

Ю: Хэйворд (17), Беркс (13), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Фэйворс (10 + 9 подборов), Джордж Хилл (9), Лайлс (9), Экзам (8)

О: Уэстбрук (38 + 9 подборов + 10 передач + 6 потерь), Оладипо (18), Кантер (14), Адамс (9), Роберсон (8 + 11 подборов)