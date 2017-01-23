"Финикс" украинца Лэня обыграл "Торонто" в матче чемпионата НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на понедельник состоялись четыре матча, в одном из которых "Финикс Санз" украинца Алексея Лэня обыграл "Торонто Рэпторс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра, в которой Лэнь набрал 4 очка, завершилась со счетом 115:103.

Торонто – Финикс 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)

Торонто: ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач), Кэрролл (14), Ногейра (13), Саллинджер (9), Росс (7), Пауэлл (4), Джозеф (3)

Финикс: Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 подборов), Найт (12), Такер (11 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4), Юлис (4)

Орландо – Голден Стэйт 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)

Орландо: Пэйтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10), Грин (12), Бийомбо (12 + 14 подборов)

Голден Стэйт: Карри (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (14), МакГи (13), Маккоу (10), Грин (6 + 10 подборов)

Даллас – Лейкерс 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)

Даллас: Андерсон (19), Сет Карри (14), Уильямс (13 + 8 передач), Мэттьюз (13), Новицки (13), Харрис (10), Джексон (10)

Лейкерс: Уильямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рэндл (9)

Миннесота – Денвер 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)

Миннесота: Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Уиггинс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 подборов + 9 передач),Джонс (9), Бьелица (8)

Денвер: Харрис (22), Йокич (18 + 8 подборов), Мюррэй (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 12 поражений

2. Торонто Рэпторс – 28/16

3. Бостон Селтикс – 26/17

4. Атланта Хоукс – 26/18

5. Вашингтон Уизардс – 23/20

6. Шарлотт Хорнетс – 23/21

7. Индиана Пэйсерс – 22/21

8. Чикаго Буллз – 22/23

9. Милуоки Бакс – 20/23

10. Детройт Пистонс – 20/24

11. Нью-Йорк Никс – 19/26

12. Орландо Мэджик – 18/28

13. Филадельфия Сиксерс – 15/27

14. Майами Хит – 14/30

15. Бруклин Нетс – 9/34

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 38 побед /6 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 34/9

3. Хьюстон Рокетс – 34/13

4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/16

5. Юта Джаз – 29/16

6. Оклахома-Сити Тандер – 25/19

7. Мемфис Гриззлиз – 26/20

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/26

9. Денвер Наггетс – 18/25

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/27

11. Сакраменто Кингз – 16/27

12. Миннесота Тимбервулвз – 16/28

13. Даллас Маверикс – 15/29

14. Финикс Санз – 15/29

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32