НБА: "Юта" обыграла "Даллас" благодаря сверхудачной игре Гобера

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в центральном из которых "Юта" обыграла "Даллас", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 112:107.

Сверхрезультативной игрой в этой игре отличился центровой Руди Гобер, на счету которого 27 очков и 25 подборов.

Филадельфия – Портленд — 93:92 (22:33, 21:23, 27:15, 23:21)

Ф: Ильясова (24 + 5 потерь), Ковингтон (22), Эмбиид (18 + 10 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь)

П: Лиллард (30 + 5 потерь), Макколлум (16), Пламли (14 + 11 подборов), Вонле (10), Амину (9 + 9 подборов)

Шарлотт – Торонто — 113:78 (26:18, 29:30, 33:15, 25:15)

Ш: Уокер (32 + 8 передач), Камински (16 + 8 подборов), Батюм (13 + 6 передач + 5 потерь), Зеллер (11), Уильямс (10 + 8 подборов), Сешнс (10), Кидд-Гилкрист (8 + 11 подборов)

Т: Лаури (24), ДеРозан (23), Валанчюнас (11 + 6 подборов)

Орландо – Милуоки — 112:96 (25:23, 34:32, 29:19, 24:22)

О: Пэйтон (20 + 6 передач), Грин (18 + 7 подборов), Гордон (17 + 8 подборов), Ибака (13), Вучевич (13), Бийомбо (13 + 13 подборов + 4 блок-шота), Огастин (10 + 8 передач)

М: Паркер (25 + 6 передач), Адетокумбо (17 + 14 подборов), Брогдон (16)

Мемфис – Сакраменто — 107:91 (15:23, 34:19, 34:22, 24:27)

М: Газоль (28 + 9 подборов), Рэндолф (20 + 10 подборов), Конли (16 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (13 + 10 подборов), Картер (11), Эннис (10).

С: Казинс (19 + 10 подборов), Лоусон (13 + 5 передач), Темпл (14)

Нью-Орлеан – Бруклин — 114:143 (32:29, 22:37, 30:43, 30:34)

НО: Дэвис (22 + 9 подборов), Каннингем (14 + 7 подборов), Джонс (13 + 8 подборов), Холидэй (12 + 8 передач), Хилд (11).

Б: Богданович (23), Лопес (23 + 8 подборов), ЛеВерт (17 + 6 передач), Скола (14), Холлис-Джефферсон (12 + 7 подборов), Эйси (12 + 8 подборов), Фой (11), Динуидди (10)

Хьюстон – Голден Стэйт — 108:125 (29:32, 28:30, 22:37, 29:26)

Х: Харден (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Беверли (13), Ариза (12), Капела (22 + 12 подборов), Деккер (17 + 7 подборов)

ГС: Дюрант (32 + 7 передач), Карри (24 + 7 передач), Томпсон (16), Грин (15 + 8 подборов + 7 передач), Пачулия (10 + 9 подборов), Игудала (5 + 9 подборов)

Атланта – Чикаго — 102:93 (35:13, 30:23, 22:21, 15:36)

А: Шредер (25 + 6 передач + 5 потерь), Миллсэп (14 + 9 подборов), Ховард (11), Сефолоша (10), Хамфрис (7 + 9 подборов)

Ч: Батлер (19), Грант (12), Лопес (10), Ципзер (10), Портис (10 + 7 подборов),

Даллас – Юта — 107:112 OT(22:19, 19:27, 27:26, 30:26, 9:14)

Д: Барнс (19), Уильямс (16 + 8 передач), Карри (15), Пауэлл (14), Мэттьюз (11 + 8 подборов), Харрис (10), Бареа (10 + 6 передач), Новицки (3 + 10 подборов)

Ю: Гобер (27 + 25 подборов), Хэйворд (26 + 7 подборов), Джонсон (15), Джордж Хилл (13), Инглс (12)

Лейкерс – Индиана — 108:96 (27:24, 24:29, 35:22, 22:21)

ЛАЛ: Уильямс (27), Рэндл (16), Янг (15), Ингрэм (15 + 7 подборов), Кларксон (12 + 5 перехватов + 7 потерь), Мозгов (4 + 11 подборов), Блэк (8 + 13 подборов)

И: Джордж (21), Джефферсон (20), Тернер (15 + 5 потерь), Тиг (11 + 7 передач + 6 потерь), Янг (9 + 8 подборов + 5 перехватов)