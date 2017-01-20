"Финикс" украинца Лэня проиграл с крупным счетом "Кливленду" в матче НБА

Игра завершилась со счетом 103:118.

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Кливленд Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги. Кливленд – Финикс — 118:103 (29:21, 30:20, 30:35, 29:27) К: Ирвинг (26), Джеймс (21 + 9 подборов + 15 передач), Фрай (18 + 10 подборов), Шамперт (17), Джонс (14) Ф: Блэдсоу (22 + 9 передач), Чендлер (22 + 16 подборов), Букер (21 + 7 подборов + 8 передач), Уоррен (18), Лень (4 + 3 подбора) Майами – Даллас — 99:95 (29:22, 15:31, 26:20, 29:22) М: Драгич (32 + 6 подборов), Джонсон (23), Уайтсайд (13 + 8 подборов), Уэйтерс (12) Д: Новицки (19), Мэттьюз (18 + 5 подборов), Сет Карри (15), Барнс (15 + 7 подборов), Бареа (13), Уильямс (6 + 9 передач) Нью-Йорк – Вашингтон — 110:113 (27:38, 40:28, 19:34, 24:13) НЙ: Энтони (34 + 10 подборов), Роуз (20 + 5 подборов), Порзингис (15 + 5 подборов), О’Куинн (14 + 8 подборов), , Холидэй (11) В: Уолл (29 + 13 передач), Портер (23), Моррис (14), Гортат (12 + 12 подборов), Смит (11), Убре (10) Сан-Антонио – Денвер — 118:104 (28:23, 31:35, 33:23, 26:23) СА: Леонард (34), Мюррей (24), Жинобили (14), Ли (10 + 16 подборов), Олдридж (10 + 6 передач) Д: Йокич (35 + 12 подборов), Бартон (18 + 7 передач), Мюррэй (13 + 6 подборов), Мудиай (12), Фарид (5 + 9 подборов), Нельсон (5 + 9 передач) Клипперс — Миннесота 101:104 (22:25, 29:19, 28:33, 22:27) К: Джордан (29 + 16 подборов), Риверс (20), Фелтон (10 + 8 передач), Мба а Муте (10), Басс (10). М: Таунс (37 + 12 подборов + 5 передач), Уиггинс (27), Дьенг (13 + 7 подборов).

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