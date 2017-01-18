"Хьюстон" проиграл "Майами" несмотря на 40 очков очередной трипл-дабл Хардена

В ночь на серду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в центральном из которых "Майами" переиграл "Хьюстон" несмотря на сверхрезультативную игру Хардена, на счету которого 40 очков, 12 подборов и 10 передач, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 109:103.

Бруклин – Торонто 109:119 (29:26, 32:32, 24:34, 24:27)

Б: Лопез (28 + 8 подборов), ЛеВерт (14), Холлис-Джефферсон (14 + 8 подборов), Богданович (11), Хэмилтон (9), Букер (8 + 8 подборов)

Т: ДеРозан (36 + 11 подборов + 6 передач), Джозеф (33), Росс (15), ВанВлит(10), Кэрролл (9), Валанчюнас (7 + 10 подборов)

Майами – Хьюстон 109:103 (27:32, 26:21, 26:26, 30:24)

М: Драгич (21 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Эллингтон (18), Уэйтерс (17), Т. Джонсон (16), Дж. Джонсон (15 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Уайтсайд (14 + 15 подборов)

Х: Харден (40 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Харрелл (13), Беверли (12 + 7 подборов), Ариза (11 + 8 подборов), Брюэр (8), Деккер (8 + 7 подборов), Гордон (7), Нене (4 + 7 подборов)

Чикаго – Даллас 98:99 (28:24, 19:30, 27:22, 24:23)

Ч: Батлер (24 + 9 подборов + 12 передач), Лопез (21), Уэйд (17), Картер-Уильямс (10), Фелисио (8), Макдермотт (7)

Д: Барнс (20), Карри (18), Уильямс (11 + 9 передач), Бареа (12 + 6 передач), Мэттьюз (11), Новицки (10 + 10 подборов), Харрис (8)

Сан-Антонио – Миннесота 122:114 (30:30, 37:41, 25:19, 30:24)

С: Леонард (34 + 7 подборов), Олдридж (29), Паркер (14), Миллс (11), Джинобили (9), Симмонс (7), Дедмон (5 + 7 подборов)

М: Таунс (27 + 16 подборов + 5 потерь), Рубио (21 + 14 передач), ЛаВин (18), Дьенг (17 + 4 блок-шота), Мухаммад (15), Уиггинс (10)

Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер 121:127 (26:40, 28:26, 30:35, 37:26)

Л: Уильямс (24 + 7 передач), Янг (22), Кларксон (19), Ингрэм (15), Блэк (14 + 8 подборов), Зубац (11 + 13 подборов), Рэндл (7 + 7 подборов + 6 передач)

Д: Йокич (29 + 15 подборов), Бартон (26 + 7 передач), Фарид (20 + 7 подборов), Мудиай (14 + 6 передач), Галлинари (14 + 6 передач), Чендлер (14 + 4 блок-шота)