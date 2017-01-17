"Финикс" украинца Лэня проиграл "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в одном из которых команда украинского легионера Алексея Лэня "Финикс Санз" проиграла "Юте Джаз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 101:106.

"Финикс" выиграл первую половину матча с преимуществом "+6" (53:47), но практически полностью растерял его в третьей четверти - 27:32 и (80:79). В заключительной 12-минутке "Юта" не только догнала оппонента, но и уверенно победила - 21:27.

На счету украинца Лэня 6 очков, 5 подборов и 2 блок-шота.

Нью-Йорк – Атланта 107:108 (27:26, 27:27, 29:35, 24:20)

НЙ: Энтони (30 + 7 подборов + 5 потерь), Роуз (18 + 9 передач + 6 потерь), Кузминскас (14), Бэйкер (12), Холидэй (11), Ноа (7 + 17 подборов)

А: Шредер (28), Хардуэй (20), Миллсэп (17 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (16), Хамфрис (14 + 7 подборов)

Вашингтон – Портленд 120:101 (37:21, 38:29, 26:27, 19:24)

В: Бил (25 + 5 передач), Уолл (24 + 7 передач), Убре (18), Моррис (17 + 13 подборов), Портер (12), Саторански (10 + 10 подборов)

П: Лиллард (22 + 7 подборов), Макколлум (12), Амину (12 + 5 подборов), Тернер (14), Вонле (10 + 8 подборов)

Милуоки – Филадельфия 104:113 (24:24, 30:22, 24:35, 26:32)

М: Адетокумбо (23), Паркер (23), Монро (14), Брогдон (11 + 6 передач), Хенсон (8), Деллаведова (8)

Ф: Эмбиид (22 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Шарич (17 + 9 подборов), Ильясова (12), Ковингтон (11), Хендерсон (11), Родригез (10 + 7 подборов + 6 передач), Рэндл (10), Окафор (10)

Индиана – Новый Орлеан 98:95 (32:18, 22:34, 22:18, 22:25)

И: Джордж (19 + 6 передач), Тернер (18 + 12 подборов + 4 блок-шота), Янг (17 + 6 перехватов), Тиг (16 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Джефферсон (10), Робинсон (9)

Н: Дэвис (16), Мур (15), Джонс (15 + 8 подборов), Эванс (12), Холидэй (11 + 6 передач + 5 потерь), Хилд (10), Гэллоуэй (9)

Денвер – Орландо 125:112 (39:36, 30:25, 31:22, 25:29)

Д: Йокич (30 + 11 подборов), Фарид (20), Мудиай (18 + 13 передач), Галлинари (15), Нельсон (18), Бартон (11), Чендлер (9 + 8 подборов)

О: Пэйтон (20 + 12 передач), Вучевич (17), Ибака (15), Бийомбо (15 + 9 подборов), Огастин (14), Грин (13), Микс (11)

Бостон – Шарлотт 108:98 (34:30, 25:23, 21:18, 28:27)

Б: Томас (35), Хорфорд (22), Краудер (15 + 7 подборов), Олинык (15 + 9 подборов), Браун (9)

Ш: Уокер (24), Уильямс (21), Зеллер (13 + 8 подборов), Батюм (8 + 10 подборов + 10 передач), Белинелли (7), Камински (7), Кидд-Гилкрист (6 + 9 подборов)

Голден Стэйт – Кливленд 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20)

Г: Томпсон (26), Дюрант (21), Карри (20 + 11 передач), Игудала (14), Ливингстон (13), Грин (11 + 13 подборов + 11 передач + 5 блок-шотов), Пачулия (4 + 13 подборов)

К: Джеймс (20 + 8 подборов + 6 потерь), Ирвинг (17 + 6 потерь), Шамперт (15 + 9 подборов), Корвер (11), Джефферсон (11), Томпсон (6 + 4 блок-шота)

Финикс – Юта 101:106 (28:24, 25:23, 27:32, 21:27)

Ф: Бледсо (31 + 9 подборов + 9 передач), Букер (25), Уоррен (15), Такер (8 + 13 подборов) Лэнь (6 + 5 подборов + 2 блок-шота)

Ю: Гобер (18 + 17 подборов + 4 блок-шота), Хилл (17 + 8 подборов), Хэйворд (17), Джонсон (15), Диао (12 + 6 передач), Инглс (11), Фэйворс (11)

Лос-Анджелес Клипперс – Оклахома-Сити 120:98 (34:25, 30:22, 32:28, 24:23)

ЛА: Шпейтс (23 + 10 подборов), Редик (20), Джордан (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Риверс (16 + 6 передач), Фелтон (15 + 6 передач), Басс (10), Пол (8 + 6 передач)

О: Уэстбрук (24), Ловернь (13 + 9 подборов), Кантер (12), Сабонис (10), Грант (9 + 8 подборов), Пэйн (8)