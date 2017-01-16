Обнародована пятерка лучших игроков недели баскетбольной Суперлиги

Тренерская комиссия ФБУ определила лучших игроков первой игровой недели Суперлиги Пари-Матч 2017 года, сообщает официальный сайт турнира.

Лучшими игроками матчей, состоявшихся 14-15 января стали:

Защитник – Джеймс Смит ("Химик", Южный). Очки – 18, подборы – 4, передачи – 6.

Атакующий защитник – Павел Ревзин ("Днепр"). Очки – 19, подборы – 3, передачи – 2.

Форвард – Роман Козлов ("Политехник", Харьков). Очки – 25, подборы – 4.

Тяжелый форвард Макс Конате ("Запорожье-ZOG"). Очки – 14, подборы – 12, передачи – 4.

Центровой – Амиль Хамзаєв ("Кремень", Кременчуг). Очки – 21, подборы – 8, передачи.

Читайте также"Строитель" и "Химик" выиграли очередные матчи баскетбольной СуперлигиПосле очередного тура соревнований турнирную таблицу возглавляет "Будивельник" 17 побед и 4 поражения, далее идут "Химик" 17/2, "Днепр" - 15/6, "Кривбасс" - 15/5 и "БИПА" - 11/10. У остальных команд меньше 10 побед.

После матчей, состоявшихся на выходных, в календаре турнира запланирована пауза до 26 января.