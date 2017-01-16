НБА: "Оклахома" обыграла "Сакраменто" благодаря трипл-даблу Уэстбрука

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно семь матчей, в центральном из которых "Оклахома-Сити" на выезде обыграла "Сакраменто", а Рассел Уэстбрук сделал очередной трипл-дабл - набрал 36 очков, 11 подборов и 10 передач, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 122:118.

Торонто – Нью-Йорк — 116:101 (27:26, 42:28, 27:8, 20:39)

Т: ДеРозан (23 + 5 подборов + 5 передач), Пауэлл (21), Кэрролл (20), Лаури (16 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 16 подборов), Росс (12)

НЙ: Энтони (18), Роуз (16), Холидэй (17), Дженнингс (9 + 7 передач), Кузминскас (9), Эрнангомес (8 + 13 подборов), Ноа (1 + 8 подборов)

Атланта – Милуоки — 111:98 (36:36, 24:17, 28:30, 23:15)

А: Бэйзмор (24), Данливи (20), Миллсэп (18 + 8 подборов + 5 передач), Ховард (16 + 14 подборов), Сефолоша (10), Шредер (6 + 6 передач + 5 потерь), Дилэйни (9 + 9 передач)

М: Адетокумбо (33 + 8 подборов + 6 передач), Монро (13), Брогдон (12), Бизли (11), Паркер (8 + 10 подборов + 9 передач)

Даллас – Миннесота — 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17)

Д: Мэттьюз (19 + 7 подборов), Новицки (17 + 6 подборов), Бареа (15), Уильямс (13 + 10 передач), Барнс (13), Харрис (10)

М: Дьонг (21 + 8 подборов), Уиггинс (19 + 8 подборов), Таунс (18 + 9 подборов), ЛаВин (11), Бьелица (10), Рубио (8 + 10 передач)

Бруклин – Хьюстон — 112:137 (36:37, 30:37, 24:30, 22:33)

Б: Букер (18), Холлис-Джефферсон (14 + 7 подборов + 5 потерь), Фой (13), Харрис (12), Хэмилтон (11), Богданович (8)

Х: Гордон (24), Ариза (23 + 8 подборов), Харден (22 + 11 подборов + 11 передач + 7 потерь), Беверли (16 + 7 подборов + 6 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Андерсон (12 + 7 подборов)

Сакраменто – Оклахома-Сити — 118:122 (23:28, 23:31, 33:29, 39:34)

С: Казинс (31 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Гэй (22 + 10 подборов), Коллисон (21), Толливер (10), Темпл (8).

ОС: Уэстбрук (36 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь), Кантер (29 + 12 подборов), Оладипо (23), Абринс (13).

Мемфис – Чикаго — 104:108 (19:14, 27:38, 31:26, 27:30)

М: Конли (28 + 8 передач), Марк Газоль (24 + 11 подборов), Рэндолф (15 + 16 подборов), Грин (14), Картер (10), Аллен (4 + 8 подборов)

Ч: Макдермотт (31), Гибсон (18 + 8 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач), Картер-Уильямс (14 + 7 подборов), Лопес (12 + 7 подборов)

Лейкерс – Детройт — 97:102 (31:23, 26:36, 15:16, 25:27)

ЛАЛ: Уильямс (26), Расселл (20 + 7 подборов + 5 потерь), Кларксон (16), Янг (8 + 7 подборов), Мозгов (8), Денг (2 + 7 подборов), Рэндл (2 + 10 подборов)

Д: Харрис (23 + 7 подборов), Моррис (23 + 9 подборов), Джексон (16), Драммонд (15 + 17 подборов), Джонсон (9 + 6 передач)