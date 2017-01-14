НБА: 34 очка Лилларда не помогли "Портленду" обыграть "Орландо"

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в одном из которых "Портленд" не смог обыграть "Орландо" несмотря на сверхрезультативную игру своего лидера Дамиана Лилларда - 34 очка, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 109:115.

"Портленд" оказался в роли догоняющих уже после первой четверти, которую проиграл с солидной разницей "-13" - 23:36. Затем "Трейл Блейзерс" чуть подсократили отставания во второй 12-минутке 26:18, с минимальным счетом выиграли третью - 29:28, но проиграли заключительную четвертую четверть, а с ней и весь матч, 31:33.

На счету Лилларда 34 очка и 8 подборов.

Филадельфия – Шарлотт — 102:93 (26:21, 26:24, 24:26, 26:22)

Ф: Эмбиид (24 + 8 подборов + 5 потерь), Шарич (15), Ильясова (12), Ковингтон (11), Родригес (11), Хендерсон (9)

Ш: Батюм (19), Уокер (17), Зеллер (16 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 12 подборов)

Торонто – Бруклин — 132:113 (30:27, 24:26, 36:36, 42:24)

Т: ДеРозан (28), Лаури (20 + 6 передач), Кэрролл (18 + 11 подборов), Джозеф (16 + 7 передач), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Ногейра (10 + 9 подборов + 4 блок-шота), Росс (12)

Б: Богданович (23), Лопес (20), Харрис (11), Динуидди (10), Хэмилтон (11), Фой (9 + 7 передач), Букер (6 + 7 подборов)

Милуоки – Майами — 116:108 (42:30, 23:18, 26:26, 25:34)

Мил: Паркер (24), Адетокумбо (19 + 8 подборов + 6 передач), Монро (16 + 11 подборов), Снелл (14), Брогдон (13), Бизли (11 + 7 подборов), Деллаведова (9 + 8 передач)

Май: Драгич (19), Уайтсайд (19 + 9 подборов), Бэббит (16), Джонсон (14), Уэйтерс (13 + 6 передач), Дж. Джонсон (10 + 12 передач)

Хьюстон – Мемфис — 105:110 (31:25, 33:26, 21:32, 20:27)

Х: Харден (27 + 9 передач + 7 потерь), Гордон (13), Нене (12), Ариза (12 + 9 подборов), Харрелл (10), Андерсон (10)

М: Аллен (22), Конли (17 + 9 передач + 5 потерь), Рэндолф (16 + 12 подборов), Газоль (14 + 6 передач + 6 потерь), Дэниелс (13), Эннис (12)

Миннесота – Оклахома-Сити — 96:86 (30:28, 15:22, 29:18, 22:18)

М: Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (19), Рубио (14 + 14 передач + 5 потерь), Раш (11)

ОС: Уэстбрук (21 + 11 подборов + 12 передач + 10 потерь), Кантер (21 + 8 подборов), Оладипо (19), Роберсон (8 + 5 перехватов)

Атланта – Бостон — 101:103 (18:28, 26:20, 21:30, 36:25)

А: Миллсэп (23 + 6 передач), Хардуэй (23), Дилэйни (17 + 6 передач), Бэйзмор (12), Ховард (11 + 8 подборов)

Б: Томас (28 + 9 передач + 5 потерь), Олиник (26 + 8 подборов), Краудер (18 + 9 подборов), Хорфорд (10 + 6 передач)

Портленд – Орландо — 109:115 (23:36, 26:18, 29:28, 31:33)

П: Лиллард (34 + 8 подборов), Макколлум (26), Тернер (15), Амину (8 + 7 подборов), Пламли (7 + 7 подборов)

О: Вучевич (30 + 10 подборов), Пэйтон (19 + 7 передач + 5 потерь), Огастин (15), Микс (12), Ибака (13 + 10 подборов), Гордон (8 + 7 подборов)

Сакраменто – Кливленд — 108:120 (15:32, 28:29, 31:23, 34:36)

С: Казинс (26 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Гэй (23 + 10 подборов + 4 блок-шота), Лоусон (17), Коллисон (13)

К: Ирвинг (26), Корвер (18 + 5 подборов), Шамперт (16), Джеймс (16 + 15 передач + 5 потерь), Лав (15 + 18 подборов), Фрай (10), Томпсон (9).

Юта – Детройт — 110:77 (14:19, 31:24, 33:20, 32:14)

Ю: Худ (27), Джордж Хилл (22), Хэйворд (20), Фэйворс (9 + 8 подборов), Гобер (6 + 10 подборов).

Д: Харрис (13), Моррис (11), Джонсон (10), Драммонд (9 + 19 подборов), Удрих (9 + 7 передач)