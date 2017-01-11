НБА: "Хьюстон" победил "Шарлотт" благодаря трипл-даблу и 40 очкам Хардена

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в самом результативном из которых "Хьюстон" обыграл "Шарлотт" и одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате, а лидер команды Харден сделал трипл-дабл и набрал 40 очков, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 121:114.

"Хьюстон" имел преимущество в первой половине игры выиграв стартовую четверть со скромными "+6" - 32:26 и разгромив соперника во второй 12-минутке - 35:21. После большого перерыва "Шарлотт" перехватил инициативу, но догнать соперника не сумел - 29:32, 25:35 и итоговые "+7" для "Рокетс".

На счету Хардена в этом матче 40 очков, 15 подборов и 10 передач.

Вашингтон – Чикаго — 101:99 (26:36, 23:25, 32:16, 20:22)

В: Уолл (26 + 6 подборов + 14 передач + 5 потерь), Бил (19), Моррис (19 + 3 перехвата), Портер (11), Гортат (10 + 12 подборов)

Ч: Валентайн (19), Картер-Уильямс (14 + 7 подборов), Лопес (14 + 6 подборов), Портис (13 + 7 подборов), Рондо (12 + 6 передач + 3 перехвата), Гибсон (10 + 12 подборов), Грант (9 + 6 передач + 5 потерь)

Торонто – Бостон — 114:106 (23:18, 23:37, 34:29, 34:22)

Т: ДеРозан (41 + 13 подборов), Лаури (24 + 9 передач), Валанчюнас (18 + 23 подбора), Кэрролл (11)

Б: Томас (27 + 7 передач), Смарт (16 + 5 передач + 4 перехвата), Хорфорд (14 + 9 подборов), Грин (14 + 5 подборов), Олиник (13)

Бруклин – Атланта — 97:117 (29:35, 14:26, 27:25, 27:31)

Б: Лопес (20), Богданович (16 + 6 подборов), Килпатрик (14 + 5 подборов), ЛеВерт (11), Холлис-Джефферсон (10 + 7 подборов)

А: Шредер (19 + 10 передач), Миллсэп (14 + 8 подборов), Ховард (14 + 16 подборов), Хамфрис (13 + 8 подборов), Дилэйни (12), Сефолоша (10)

Хьюстон – Шарлотт — 121:114 (32:26, 35:21, 29:32, 25:35)

Х: Харден (40 + 15 подборов + 10 передач), Ариза (16), Брюэр (15 + 5 подборов), Харрелл (14), Андерсон (13), Нене (10 + 5 подборов), Беверли (8 + 8 подборов),

Ш: Уокер (25 + 6 подборов + 10 передач + 5 потерь), Камински (22), Уильямс (16 + 8 подборов), Хоуз (16), Белинелли (15 + 6 передач), Лэмб (11 + 5 подборов)

Сан-Антонио – Милуоки — 107:109 (23:23, 36:30, 30:30, 18:26)

САС: Леонард (30 + 7 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Паркер (14 + 7 передач), Грин (14), Симмонс (14), Бертанс (11), Ли (10 + 7 подборов), Пау Газоль (6 + 11 подборов)

М: Бизли (28), Паркер (22 + 7 подборов), Брогдон (17 + 6 передач + 6 подборов), Монро (14 + 9 подборов).

Юта – Кливленд — 100:92 (29:29, 27:12, 19:25, 25:26)

Ю: Хэйворд (28 + 9 подборов), Худ (18 + 5 подборов), Хилл (13 + 7 передач), Фэйворс (12 + 5 подборов), Лайлс (12), Гобер (11 + 14 подборов + 5 потерь).

К: Джеймс (29 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Ирвинг (20), Лав (12 + 9 подборов), Томпсон (12 + 12 подборов)

Лейкерс – Портленд 87:108 (26:25, 31:30, 12:23, 18:30)

Л: Денг (14), Ингрэм (11), Уильямс (10), Кларксон (9), Расселл (9 + 8 подборов + 6 передач), Янг (8), Мозгов (8), Рэндл (6 + 10 подборов)

П: Макколлум (25), Лиллард (20 + 8 подборов + 6 передач), Харклесс (14), Пламли (11 + 7 подборов), Крэбб (9), Амину (8 + 15 подборов), Дэвис (8 + 8 подборов), Тернер (6 + 7 передач)

Голден Стэйт – Майами 107:95 (27:29, 26:25, 26:14, 28:27)

Г: Дюрант (28 + 8 подборов), Карри (25 + 8 подборов + 8 передач), Грин (13 + 9 подборов), Кларк (10), Игудала (9), Пачулия (8)

М: Уайтсайд (28 + 20 подборов), Т. Джонсон (18 + 7 подборов), Драгич (17), Дж. Джонсон (14 + 6 передач), Уэйтерс (8 + 8 передач)

Сакраменто – Детройт 100:94 (21:29, 22:27, 25:21, 32:17)

С: Казинс (24 + 13 подборов + 6 передач), Толливер (17), Темпл (11), Куфос (12 + 8 подборов), Гей (11 + 7 подборов + 7 потерь), Коллисон (9), Лоусон (8), Каспи (4 + 10 подборов)

Д: Колдуэлл-Поуп (21), Джексон (19), Харрис (18), Моррис (9), Драммонд (9 + 12 подборов + 7 блок-шотов), Марьянович (8)