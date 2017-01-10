Третий круг баскетбольной Суперлиги стартует матчем в Киеве

В следующую субботу, 14 января, возобновятся поединки Суперлиги Пари-Матч. Матчем в столичном Дворце спорта в 17:00 между "Будивельником" и "Черкасскими Мавпами" стартует третий круг регулярного чемпионата, сообщили УНИАН в пресс-службе ФБУ.

Матчи, которые осталось сыграть командам, выяснят круг участников плей-офф и их окончательное расположение перед сериями на вылет.

Лидирует в Суперлиге Пари-Матч "Будивельник". У киевлян 16 побед в 20 матчах – 36 очков. На два очка меньше имеет потенциальный лидер по потерянным очкам "Химик". У южненцев также 16 побед, но на два сыгранных матча меньше.

Читайте также"Будивельник" разгромил "Волыньбаскет" в первом матче после отставки МурзинаЗа чертой плей-офф находятся "Кремень", "Волыньбаскет" и "Политехник". Первый, похоже, способен пощекотать нервы "Черкасским Мавпам" и "Николаеву" в борьбе за выход в следующий раунд.

В стартовый уикенд третьего круга Суперлиги Пари-Матч состоятся пять поединков: два в субботу и три – в воскресенье. Один из центральных поединков состоится в Киеве.

Посетители матча 14 января в столичном Дворце спорта имеют возможность выиграть 55 000 гривен. Для этого нужно попасть в перерыве поединка "Будивельник" - "Черкасские Мавпы" в корзину с центра площадки. Принять участие в конкурсе смогут болельщики из тех, кто приобретет билеты онлайн. Счастливчиков определят с помощью сервиса random.org.