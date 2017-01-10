"Нью-Орлеан" обыграл "Нью-Йорк" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в самом результативном из которых "Нью-Орлеан", обыграл "Нью-Йорк", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 110:96.

"Пеликанс" имели солидное преимущество на протяжении трех четвертей, которые выиграли, соответственно, 29:26, 31:25 и 31:15. И только в заключительной четвертой 12-минутке позволили "Никс" немного сократить разрыв в общем счете - 19:30.

Самым результативынм игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 40 очков и 18 подборов.

Нью-Йорк – Нью-Орлеан — 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)

НЙ: Дженнингс (20 + 5 подборов), Энтони (18 + 6 подборов), Порзингис (9), Холидэй (9), Томас (9), Ноа (4 + 10 подборов)

НО: Дэвис (40 + 18 подборов), Эванс (12), Джонс (11), Хилд (11 + 3 перехвата), Холидэй (9 + 7 передач)

Чикаго – Оклахома-Сити — 94:109 (20:26, 26:35, 21:28, 27:20)

Ч: Уэйд (22 + 6 передач), Картер-Уильямс (15), Грант (11), Фелисио (11 + 11 подборов + 3 перехвата), Гибсон (9 + 7 подборов), Батлер (1 + 7 передач)

ОС: Адамс (22), Уэстбрук (21 + 9 подборов + 14 передач), Кантер (20 + 11 подборов), Оладипо (13)

Миннесота – Даллас — 101:92 (33:19, 21:27, 23:24, 24:22)

М: Таунс (34 + 12 подборов + 3 блок-шота), Рубио (13 + 5 подборов + 15 передач + 5 перехватов), Уиггинс (13), Дьонг (12 + 5 подборов), Мухаммад (11).

Д: Барнс (30), Новицки (26 + 5 подборов), Уильямс (11 + 7 передач)