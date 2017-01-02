НБА: Рекорд Макклоума принес победу "Портленду" в матче с "Миннесотой"

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в центральном из которых "Портленд" обыграл "Миннесоту", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 95:89.

Главным героем матча стал СиДжей Маккколлум, который установил личный рекорд результативности. На счету игрока 43 очка.

"Портленд" заработал минимальное преимущество в первой 12-минутке, выиграв ее со счетом 24:23. Затем команда провалила вторую четверть, проиграв ее с двукратным отставанием - 13:26, но реабилитировалась в третьей (32:15) и сумела удержать свой перевес в заключительной четвертой 12-минутке - 26:25.

Атланта — Сан-Антонио 114:112ОТ (25:27, 19:19, 25:28, 31:26, 14:12)

Атланта: Миллсэп (32 + 13 подборов), Хардавэй (29 + 5 подборов), Шредер (16 + 10 передач), Корвер (14).

Сан-Антонио: Олдридж (27 + 13 подборов), Паркер (22 + 6 передач), Газоль (18 + 9 подборов), Леонард (13), Жинобили (10).

Майами — Детройт 98:107 (37:33, 29:25, 15:27, 17:22)

Майами: Дж.Джонсон (20 + 7 подборов), Эллингтон (18), Ричардсон (14 + 8 передач), Т.Джонсон (11 + 5 передач), Уилльямс (10 + 6 подборов).

Детройт: Джексон (27), Драммонд (25 + 18 подборов), Колдуэлл-Поуп (23 + 6 подборов + 5 передач), Харрис (17 + 7 подборов), Моррис (11).

Индиана — Орландо 117:104 (27:17, 35:34, 27:22, 28:31)

Индиана: Тернер (23 + 12 подборов), Джордж (19 + 5 подборов), Брукс (14), Тиг (12 + 9 передач), Джефферсон (12), Янг (10).

Орландо: Вучевич (18 + 11 подборов), Ибака (17 + 6 подборов), Грин (17), Гордон (13 + 6 подборов), Микс (11).

Миннесота — Портленд 89:95 (23:24, 26:13, 15:32, 25:26)

Миннесота: Уиггинс (24 + 5 подборов + 5 потерь), Мухаммад (12 + 6 подборов), ЛаВин (13), Дьенг (12 + 9 подборов), Таунс (11 + 13 подборов + 6 передач), Данн (11).

Портленд: Макколлум (43 + 5 подборов), Пламли (18 + 8 подборов), Тернер (11), Крабб (10 + 8 подборов).

Лейкерс — Торонто 114:123 (33:27, 24:31, 26:27, 31:38)

Лейкерс: Расселл (28 + 5 передач), Янг (26), Рэндл (15 + 8 подборов + 6 передач).

Торонто: Лаури (41 + 9 подборов + 7 передач), ДеРозан (31), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Росс (11 + 5 подборов).