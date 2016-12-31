НБА: Дюрант сделал первый трипл-дабл в составе "Голден Стейт"

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей, в центральном из которых "Голден Стейт" обырал "Даллас" благодаря трипл-даблу лидера своей команды Кевина Дюранта, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 108:99.

Дюрант впервые совершил трипл-дабл играя в составе "Голден Стейт". На счету форварда "Уорриорз" 19 очков, 11 подборов и 10 передач. Это восьмой трипл-дабл в карьере Дюранта и первый — в составе новой команды.

Индиана – Чикаго 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)

Индиана: Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робинсон (12 + 10 подборов), Брукс (8), Майлз (8) Чикаго: Батлер (25), Уэйд (20), Картер-Уильямс (12 + 8 подборов), Фелисио (12 + 12 подборов), Макдермотт (10), ), Гибсон (10)

Вашингтон – Бруклин 118:95 (31:23, 35:27, 25:27, 27:18)

Вашингтон: Берк (27), Уолл (19 + 14 передач + 6 потерь), Гортат (19 + 13 подборов), Портер (12), М-ф Моррис (10), Смит (10 + 8 подборов) Бруклин: Букер (16 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (16), ЛеВерт (12), Богданович (12), Лопес (11 + 6 передач)

Бостон – Майами 117:114 (25:25, 27:23, 30:30, 35:36)

Бостон: Томас (52), Хорфорд (21), Краудер (9 + 6 передач), Джонсон (8), Смарт (6), Браун (6), Жеребко (6), Олиник (5) Майами: Дж. Джонсон (22 + 6 передач + 5 потерь), Джонсон (19 + 6 передач), Ричардсон (19 + 8 передач), Уинслоу (11 + 9 подборов + 6 передач), Уайтсайд (11 + 8 подборов)

Нью-Орлеан – Нью-Йорк 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)

Нью-Орлеан: Дэвис (23 + 18 подборов + 5 потерь), Эванс (16), Мур (12), Холидэй (12 + 11 передач), Хилд (12), Хилл (10) Нью-Йорк: Энтони (26 + 13 подборов), Порзингис (21 + 12 подборов), Роуз (20), Холидэй (8 + 7 подборов), Дженнингс (5), Томас (5)

Хьюстон – Клипперс 140:116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)

Хьюстон: Харден (30 + 13 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Харрелл (29), Гордон (19), Ариза (18 + 7 передач), Беверли (15 + 7 подборов) Клипперс: Фелтон (26 + 8 передач + 5 потерь), Джордан (20 + 13 подборов), Спейтс (15 + 7 подборов), Джонсон (10), Андерсон (10)

Миннесота – Милуоки 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)

Миннесота: Уиггинс (31 + 6 передач), ЛаВин (24), Мухаммад (22), Таунс (18 + 16 подборов), Бьелица (10) Милуоки: Адетокумбо (25 + 7 подборов), Паркер (20), Бизли (12), Брогдон (11), Телетович (8), Монро (8)

Атланта – Детройт 105:98 (19:19, 32:22, 23:21, 31:36)

Атланта: Миллсэп (26), Корвер (22), Шредер (17 + 7 передач), Бэйзмор (10), Ховард (10 + 15 подборов) Детройт: Луэр (22), Джексон (20 + 8 передач), Драммонд (15 + 15 подборов + 6 потерь), Харрис (14), Колдуэлл-Поуп (12 + 5 потерь)

Сан-Антонио – Портленд 110:94 (22:32, 25:20, 33:21, 30:21)

Сан-Антонио: Симмонс (19), Паркер (18), Грин (18), Джинобили (14 + 7 подборов), Пау Газоль (10 + 7 подборов) Портленд: Макколлум (29), Харклесс (12), Крэбб (11), Пламли (8 + 6 передач), Напьер (8), Тернер (8)

Денвер – Филадельфия 122:124 (28:30, 32:30, 27:31, 35:33)

Денвер: Йокич (25 + 7 подборов), Мудиай (22), Галлинари (18), Харрис (17), Нельсон (11), Бартон (11), Чендлер (10 + 9 подборов) Филадельфия: Ильясова (23 + 13 подборов), Эмбиид (23 + 5 потерь), Ковингтон (19), Макконнелл (17 + 8 передач), Шарич (13 + 11 подборов),Стаускас (10)

Голден Стэйт – Даллас 108:99 (29:29, 30:19, 32:21, 17:30)

Голден Стэйт: Томпсон (29), Дюрант (19 + 11 подборов + 10 передач), Карри (14), Грин (13 + 8 подборов + 7 передач), Уэст (8), МакГи (8) Даллас: Барнс (25), Мэттьюз (14), Уильямс (11), Новицки (11), Сет Карри (11), Пауэлл (10 + 13 подборов)