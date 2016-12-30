НБА: "Финикс" украинца Лэня неожиданно обыграл "Торонто"

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из которых "Финикс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Торонто", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 99:91.

"Санс" добился значительного преимущества над "Рэпторс" во второй и третьей четвертях. Проиграв первую 12-минутку со счетом 16:18, команда Лэня была сильнее соперника в двух последующих - 26:22 и 34:22. Погоня "Торонто" в заключительной четвертой 12-минутке успеха не принесла - 23:29.

На счету Лэня 5 очков и 6 подборов.

Шарлотт – Майами 91:82 (21:19, 21:30, 31:17, 18:16)

Ш: Уокер (22 + 7 подборов), Батюм (16 + 13 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Уильямс (13), Лэмб (10 + 8 подборов), Сешнс (9), Зеллер (9 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (4 + 6 подборов)

М: Ричардсон (20), Джонсон (18 + 7 подборов), Эллингтон (12), Уайтсайд (8 + 10 подборов), Драгич (5 + 8 передач)

Мемфис – Оклахома-Сити 114:80 (27:21, 28:18, 23:22, 36:19)

М: Газоль (25 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Дэниелс (22), Рэндолф (21 + 8 подборов), Грин (17), Харрисон (10), Аллен (8 + 9 подборов + 5 потерь)

О: Уэстбрук (21 + 6 потерь), Кантер (19), Абринес (10), Грант (9), Адамс (6 + 15 подборов)

Кливленд – Бостон 124:118 (32:25, 34:34, 35:24, 23:35)

К: Ирвинг (32 + 12 передач + 3 перехвата), Лав (30 + 15 подборов), Джеймс (23 + 8 подборов + 11 передач + 3 блок-шота + 8 потерь), Томпсон (11 + 9 подборов), Джефферсон (11)

Б: Томас (31 + 9 передач), Брэдли (23), Краудер (13), Жеребко (12 + 7 подборов), Смарт (9 + 5 передач)

Юта – Филадельфия 100:83 (22:24, 27:27, 21:23, 30:9)

Ю: Джордж Хилл (21 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Худ (20), Хэйворд (20), Лайлс (11), Гобер (9 + 13 подборов), Фэйворс (4 + 12 подборов)

Ф: Ильясова (16 + 12 подборов), Шарич (14), Ноэл (14 + 6 подборов), Окафор (13), Стаускас (9 + 5 подборов + 3 перехвата + 4 потери)

Финикс – Торонто 99:91 (16:18, 26:22, 34:22, 23:29)

Ф: Бледсо (22 + 10 передач + 3 перехвата + 8 потерь), Букер (19 + 5 подборов + 5 передач), Такер (14), Юлис (10), Чендлер (7 + 13 подборов), Лэнь (5 + 6 подборов)

Т: Лаури (24), ДеРозан (24), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Джозеф (15 + 6 подборов), Росс (7 + 4 перехвата)

Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас 89:101 (27:26, 30:24, 13:31, 19:20)

ЛА: Рэндл (18), Янг (17), Кларксон (15 + 3 перехвата), Расселл (15 + 6 передач), Уильямс (10), Робинсон (8 + 10 подборов)

Д: Мэттьюз (20 + 6 подборов), Барнс (17 + 9 подборов), Харрис (14), Пауэлл (14 + 6 подборов), Финни-Смит (12)