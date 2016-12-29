НБА. Ослабленный "Сан-Антонио" легко обыграл "Финикс" украинца Лэня, "Голден Стейт" справился с "Торонто" (результаты матчей)

Один из лидеров Западной конференции НБА "Сан-Антонио" прошедшей ночью разгромил команду "Финикс Санс", в которой выступает украинец Алексей Лэнь со счетом 119:98.

Примечательно, что в составе "Сперс" не играл лидер команды Кавай Леонард, которому был предоставлен отдых. Однако усилий ЛаМаркуса Олдриджа, Тони Паркера и Пау Газоля хватило техассцам, чтобы в третьей и четвертой четверти игры дожать соперника и добыть уверенную победу. Алексей Лэнь провел в этой встрече 20 минут, набрав привычно скромные для себя 6 очков и 5 подборов.

Также отметим успех вице-чемпионов НБА "Голден Стейт" в матче с одним из лидеров Восточной конференции "Торонто". Встреча завершилась со счетом 121:111, а лучшими в составе победителей традиционно были Стефен Карри, Кевин Дюрант, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин, набравшие на четверых 85 очков.

Результаты матчей:

Сан-Антонио - Финикс 119:98 (30:27, 28:37, 31:18, 30:16)

СА: Олдридж (27 + 7 подборов), Паркер (20), По Газоль (16 + 10 подборов), Джинобили (12), Ли (12), Грин (11);

Ф: Уоррен (23 + 6 подборов), Найт (14), Бледсо (13), Крисс (13), Бендер (10)... Лэнь (6 + 5 подборов).

Голден Стейт - Торонто 121:111 (42:17, 30:38, 32:32, 17:24)

ГС: Карри (28 + 7 подборов + 7 передач), Дюрант (22 + 17 подборов + 7 передач + 6 блок-шотов), Томпсон (21 + 6 подборов), Грин (14 + 10 передач + 6 подборов), Игуодала (11);

Т: ДеРозан (29 + 6 передач + 5 подборов), Лаури (27 + 11 передач + 6 подборов), Росс (24 + 7 подборов), Кэрролл (13 + 7 подборов).

Вашингтон - Индиана 111:105 (23:25, 35:23, 27:26, 26:31)

В: Уолл (36 + 11 подборов + 9 передач), Портер (22), Гортат (13 + 16 подборов), Бил (12), Моррис (10 + 7 подборов);

И: Джордж (34), Тиг (19 + 11 передач), Тернер (15 + 8 подборов), Майлз (15), Янг (11 + 6 подборов);

Орландо - Шарлотт 101:120 (28:32, 27:30, 13:35, 33:23)

О: Вучевич (21 + 6 подборов), Ибака (20 + 7 подборов), Микс (11), Хезонья (10);

Ш: Уокер (21), Батюм (20 + 9 подборов + 8 передач), Лэмб (14), Сешнс (13), Кидд-Гилкрист (12 + 6 подборов), Зеллер (10).

Атланта - Нью-Йорк 102:98 OT (22:25, 23:22, 20:19, 20:19, 17:13)

А: Шредер (27), Ховард (16 + 22 подбора), Корвер (13), Миллсэп (12 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (11), Сефолоша (11 + 6 подборов);

НЙ: Роуз (26 + 7 подборов + 6 передач), Порцингис (24 + 8 подборов), Холидэй (14), Ноа (14 + 16 подборов), Энтони (10).

Детройт - Милуоки 94:119 (28:31, 26:31, 21:28, 19:29)

Д: Харрис (23 + 12 подборов), Драммонд (16 + 9 подборов), Джексон (14 + 6 передач), Моррис (11);

М: Паркер (31 + 9 подборов + 7 передач), Адетокумбо (23 + 8 передач), Монро (14 + 6 передач), Деллаведова (11), Снелл (11 + 6 подборов).

Чикаго - Бруклин 101:99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)

Ч: Батлер (40 + 11 подборов), Уэйд (16), Лопез (12);

Б: Лопез (33), Килпатрик (18 + 6 передач), Фой (11), Богданович (10).

Новый Орлеан - Клипперс 102:98 (19:27, 30:29, 27:21, 26:21)

НО: Дэвис (20 + 3 перехвата), Хилд (17 + 6 подборов), Холидэй (11 + 9 передач), Гэллоуэй (12), Эванс (12 + 5 подборов + 5 передач), Джонс (10);

ЛАК: Риверс (22), Пол (21 + 8 подборов + 6 передач), Джордан (13 + 25 подборов), Шпейтс (11).

Денвер - Миннесота 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)

Д: Галлинари (18), Харрис (17), Чендлер (17 + 7 подборов), Йокич (16 + 8 подборов + 11 передач), Мудиай (11);

М: Уиггинс (25), Дьенг (20 + 8 подборов), Рубио (18 + 8 подборов + 7 передач), ЛаВин (17), Таунс (15 + 11 подборов + 10 передач).

Портленд - Сакраменто 102:89 (30:21, 30:23, 15:19, 27:26)

П: МакКоллум (20 + 7 передач), Леонард (16), Крэбб (13), Пламли (12 + 14 подборов), Харклз (12), Тернер (11 + 6 подборов);

С: Казинс (28 + 8 подборов + 6 передач), Тэмпл (14), Барнс (13).