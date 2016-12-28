"Кривбасс" закрыл 2016 год в баскетбольной Суперлиге двумя победами над "Волыньбаскетом"

Криворожский "Кривбасс" дважды обыграл луцкий "Волыньбаскет" в последних матчах регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в 2016 года.

Несмотря на то, что номинальными хозяевами первой встречи был "Волыньбаскет", обе игры состоялись в Кривом Роге. Вчера "Кривбасс" разгромил соперника со счетом 83:48, а сегодня победил 81:65.

Результаты матчей:

Волыньбаскет - Кривбасс - 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19)

В: Рудаков (13 + 8 подборов), Моторчук (8);

Кр: Шундель (16 + 4 передачи), Мальчевский (12), Липовцев (12), Бояркин (11 + 5 подборов + 10 передач), Вильховецкий (10), Ворник (10 + 6 подборов).

Кривбасс - Волыньбаскет - 81:65 (16:8, 19:26, 20:8, 23:20)

Кр: Бояркин (20 + 5 подборов + 11 передач), Мальчевский (19 + 7 подборов), Тихонов (12 + 8 подборов), Попов (9 + 6 подборов), Никитин (9);

В: Герасимчук (16 + 5 подборов + 5 передач), Фурс (12 + 6 подборов + 6 передач), Тимощук (12 + 4 передачи), Моторчук (10 + 6 подборов), Шкондя (10).