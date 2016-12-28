НБА. "Хьюстон" победил в техасском дерби, Уэстбрук сделал 15-й трипл-дабл в сезоне (результаты матчей)

Команда "Хьюстон Рокетс" легко победила "Даллас Маверикс" в матче двух представителей штата Техас в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 123:107.

В нынешнем сезоне "Даллас" является одним из аутсайдеров лиги, потому выездная победа "Хьюстона" с разницей в 16 очков не являеся неожиданной. Отметим, что в составе "Рокетс" традиционно лучшим был Джеймс Харден, набравший 34 очка и 11 передач.

В другой игре прошедшей ночи "Оклахома-Сити" на выезде справилась с "Майами" (106:94). Лидер гостей Рассел Уэстбрук вновь сделал трипл-дабл (29 очков, 17 подборов, 11 передач), который стал для защитника 15-м в сезоне и 30-м в 2016 году.

Результаты матчей:

Даллас - Хьюстон 107:123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)

Д: Барнс (21), Мэттьюз (19), Андерсон (13 + 8 подборов), Пауэлл (13), Сет Карри (11);

Х: Харден (34 + 5 подборов + 11 передач), Андерсон (22), Гордон (13), Нене (12 + 8 подборов).

Майами - Оклахома-Сити 94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)

М: Ричардсон (22 + 5 подборов), Дж. Джонсон (16 + 5 подборов), Джонсон (15), Уайтсайд (12 + 8 подборов);

ОС: Уэстбрук (29 + 17 подборов + 11 передач), Кантер (19 + 8 подборов), Адамс (15 + 8 подборов), Абринес (14), Грант (10).

Бостон - Мемфис 113:103 (28:24, 28:24, 28:29, 29:26)

Б: Брэдли (23 + 7 подборов), Томас (21 + 7 передач), Грин (19 + 5 подборов), Краудер (17 + 7 подборов), Смарт (13 + 6 передач), Хорфорд (11 + 5 передач);

М: Газоль (26 + 9 передач), Аллен (17 + 8 подборов), Рэндолф (16 + 10 подборов), Харрисон (12 + 5 подборов + 6 передач), Эннис (11).

Лейкерс - Юта 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)

ЛАЛ: Рэндл (25 + 12 подборов), Уильямс (22), Кларксон (12 + 5 подборов), Робинсон (10);

Ю: Хэйворд (31 + 9 подборов), Инглс (13), Гобер (12 + 11 подборов), Джонсон (10), Диао (10).