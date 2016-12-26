Рождественские матчи в НБА: "Кливленд" победил "Голден Стейт", "Сан-Антонио" справился с "Чикаго"

Команда "Кливленд Кавальерс" победила "Голден Стейт" в матче, где два лидера своих конференций впервые встречались на одном паркете после финальной серии 2016 года.

Матч завершился со счетом 109:108. В течение почти всего матча в счете вел "Голден Стейт", а в начале последней четверти разница между командами составляла 14 очков. Однако лидерам "Кавальерс" ЛеБрону Джеймсу и Кайри Ирвингу удалось переломить ход встречи и выиграть поединок. Победный бросок за 3,4 секунды до конца встречи совершил Ирвинг.

В других матчах отметим победу "Сан-Антонио" над "Чикаго", а также неожиданный успех "Лейкерс" в дерби Лос-Анджелеса.

Результаты матчей:

Кливленд - Голден Стейт - 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)

К: Джеймс (31 + 13 подборов), Ирвинг (25 + 5 подборов + 10 передач), Лав (20 + 6 подборов), Фрай (10);

ГС: Дюрант (36 + 15 подборов), Томпсон (24), Грин (16), Карри (15).

Нью-Йорк - Бостон - 114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)

НЙ: Энтони (29 + 7 подборов), Роуз (25 + 5 подборов), Пордзингис (22 + 12 подборов), Ли (11);

Б: Томас (27), Кроуфорд (16 + 6 подборов), Олиник (16), Хорфорд (15 + 7 подборов + 5 передач), Смарт (15 + 7 передач), Брэдли (11 + 6 подборов).

Сан-Антонио - Чикаго - 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24)

САС: Олдридж (33 + 9 подборов), Ленард (25 + 10 подборов), Паркер (13 + 8 передач), Газоль (12 + 7 подборов);

Ч: Уэйд (24 + 6 передач), Батлер (19 + 5 подборов), Гибсон (12 + 7 подборов), Миротич (11 + 5 подборов), Лопес (10).

Оклахома-Сити - Миннесота - 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25)

ОС: Уэстбрук (31 + 7 подборов + 15 передач), Адамс (22 + 5 подборов + 6 передач), Кантер (20), Абринес (10)

М: Таунс (26 + 8 подборов), Уиггинс (23), ЛаВин (16), Мухаммад (15).

Лейкерс - Клипперс - 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)

ЛАЛ: Янг (19), Мозгов (19), Расселл (14 + 5 подборов), Уильямс (14), Денг (13 + 12 подборов), Рэндл (13 + 7 подборов + 8 передач), Ингрэм (10 + 6 подборов);

ЛАК: Редик (22), Кроуфорд (22), Спейтс (15).