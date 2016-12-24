НБА: "Финикс" украинца Лэня одолел "Филадельфию" в очередном матче регулярного чемпионата

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на субботу были сыграны 14 матчей, в самом результативном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Филадельфию", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 123:116.

"Филадельфия" выиграла первую половину встречи с общим преимуществом в 13 очков, но в третьей четверти растеряла почти весь свой перевес, проиграв 12-минутку "-9" (19:28). А в решающей четвертой четверти на площадке царил открытый баскетбол практически без какой-либо защиты. Как результат, 12-минутный отрезок игры закончился со счетом 42:31 в пользу "Санс".

Алексей Лэнь в этой игре набрал 8 очков и сделал 6 подборов.

Шарлотт – Чикаго — 103:91 (22:26, 26:14, 27:27, 28:24)

Ш: Уокер (20 + 5 подборов), Батюм (20 + 11 подборов + 10 передач), Зеллер (13 + 7 подборов), Камински (13 + 5 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (9)

Ч: Батлер (26), Макдермотт (15), Уэйд (12 + 7 подборов), Миротич (11 + 10 подборов), Гибсон (10), Рондо (7 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Лопес (6 + 9 подборов)

Орландо – Лейкерс — 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21)

О: Пэйтон (25 + 9 передач), Ибака (19 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Огастин (11), Уотсон (11), Вучевич (11 + 7 подборов), Микс (9), Гордон (9 + 7 подборов), Бийомбо (8 + 9 подборов)

ЛАЛ: Кларксон (18 + 5 подборов + 5 потерь), Расселл (15), Уильямс (13), Денг (11 + 10 подборов), Робинсон (7 + 11 подборов)

Кливленд – Бруклин — 119:99 (29:15, 37:25, 32:17, 21:42)

К: Джеймс (19 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Томпсон (16 + 11 подборов), Лав (14 + 15 подборов), Данливи (14), Ирвинг (13 + 5 подборов + 10 передач + 6 перехватов), Фрай (12 + 6 подборов), Фелдер (11)

Б: Лопес (16), Динуидди (13), Беннетт (11), Килпатрик (12 + 5 подборов), Лин (10 + 6 передач + 5 потерь), ЛеВерт (9 + 7 подборов)

Бостон – Оклахома-Сити — 112:117 (28:25, 26:33, 25:30, 33:29)

Б: Томас (34 + 10 передач + 5 потерь), Хорфорд (23 + 6 подборов), Джонсон (17 + 6 подборов + 5 передач), Брэдли (16 + 6 подборов)

ОС: Уэстбрук (45 + 11 подборов + 11 передач), Сабонис (20), Кантер (20 + 6 подборов) Адамс (8 + 11 подборов)

Детройт – Голден Стэйт — 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31)

Д: Харрис (26 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (25), Джексон (17 + 6 передач + 5 потерь), Драммонд (15 + 9 подборов), Лур (8 + 7 подборов)

ГС: Дюрант (32 + 8 подборов), Карри (25 + 8 передач + 5 потерь), Томпсон (17), МакГи (15), Пачулия (7 + 7 подборов), Грин (5 + 10 подборов + 12 передач)

Милуоки – Вашингтон — 123:96 (37:29, 36:29, 27:20, 23:18)

М: Адетокумбо (39 + 8 подборов + 6 передач), Паркер (21 + 8 подборов), Брогдон (17 + 7 передач), Снелл (11), Монро (12 + 11 подборов)

В: Уолл (18 + 10 передач), Портер (18 + 5 подборов), Моррис (14), Бил (10 + 6 передач)

Мемфис – Хьюстон — 115:109 (25:31, 29:18, 23:26, 38:34)

М: Конли (24 + 5 передач), Газоль (16 + 5 подборов), Рэндолф (16 + 5 подборов), Картер (14), Эннис (13)

Х: Андерсон (31 + 7 подборов), Гордон (17), Харден (16 + 7 подборов + 17 передач + 9 потерь), Харрелл (16 + 8 подборов), Беверли (13 + 6 подборов)

Нью-Орлеан – Майами — 91:87 (25:28, 19:21, 20:19, 27:19)

НО: Дэвис (28 + 22 подбора + 4 блок-шота), Холидэй (22 + 6 передач), Гэллоуэй (11)

М: Драгич (23 + 5 передач), Уинслоу (12 + 7 подборов), Джонсон (11), Дж. Джонсон (11 + 10 подборов), Уайтсайд (10 + 18 подборов)

Миннесота – Сакраменто — 105:109 (26:25, 29:26, 30:27, 20:31)

М: ЛаВин (40 + 6 подборов), Таунс (20 + 13 подборов + 5 передач), Уиггинс (15), Рубио (13 + 6 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Дьонг (6 + 10 подборов)

С: Казинс (32 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Толливер (17), Лоусон (15), Куфос (12), Барнс (10 + 5 подборов + 5 передач).

Денвер – Атланта — 108:109 (29:29, 26:22, 27:31, 26:27)

Д: Галлинари (21 + 10 подборов), Чендлер (20 + 11 подборов), Мудиай (17 + 5 передач), Бартон (12 + 5 передач), Харрис (11), Йокич (8 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь)

А: Шредер (27 + 6 подборов + 5 передач), Миллсэп (20 + 8 подборов), Мускала (13), Сефолоша (12), Хамфрис (10 + 8 подборов)

Юта – Торонто — 98:104 (29:28, 22:28, 23:16, 24:32)

Ю: Хэйворд (23 + 5 передач), Лайлс (19 + 7 подборов), Мак (17 + 5 передач), Гобер (13 + 14 подборов), Инглс (9 + 7 передач)

Т: Лаури (36), ДеРозан (24 + 6 подборов + 4 перехвата), Валанчюнас (14 + 7 подборов), Росс (10)

Финикс – Филадельфия — 123:116 (24:31, 29:35, 28:19, 42:31)

Фин: Блэдсоу (24 + 11 передач), Букер (23 + 6 подборов + 6 передач), Уоррен (19 + 5 подборов), Такер (15 + 6 подборов + 4 перехвата), Чендлер (15 + 12 подборов), Найт (12), Лень (8 + 6 подборов)

Ф: Эмбиид (27 + 7 подборов), Родригес (21 + 7 передач), Ковингтон (16), Ильясова (14 + 5 потерь), Хендерсон (11)

Портленд – Сан-Антонио — 90:110 (27:27, 18:30, 27:30, 18:23)

П: Лиллард (16 + 5 подборов + 10 передач), Макколлум (16 + 6 подборов), Ленард (16 + 5 подборов), Крэбб (10)

САС: Леонард (33), Миллс (23 + 5 передач), Олдридж (18 + 14 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Симмонс (10), Ли (4 + 9 подборов)

Клипперс – Даллас — 88:90 (24:21, 27:29, 21:18, 16:22)

ЛАК: Кроуфорд (26 + 6 передач), Риверс (16), ), Редик (11 + 5 потерь), Спейтс (10), Джордан (7 + 17 подборов)

Д: Барнс (24), Новицки (17), Мэттьюз (16 + 6 подборов + 3 перехвата), Уильямс (12 + 5 подборов + 9 передач)