НБА: "Майами" обыграл "Лейкерс" в самом результативном матче дня лиги

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на пятницу состоялись пять матчей регулярного чемпионата, в самом результативном из которых "Майами Хит" обыграл "Лос-Анджелес Лэйкерс" со счетом 115:107, сообщает официальный сайт лиги.

Проиграв первую четверть с разницей -8, команда из Майами в дальнейшем выиграла три четверти подряд, выйдя вперед уже во второй 12-минутке. После большого перерыва команда только наращивала свой перевес.

Самым результативным игроком матча стал Джастис Уинслоу, на счету которого 23 очка, 13 подборов и 4 перехвата.

Индиана – Бостон 102:109 (31:22, 9:29, 27:26, 35:32)

И: Тиг (31 + 8 передач), Майлз (19), Джордж (19 + 8 подборов + 5 передач + 5 потерь), Янг (15 + 12 подборов), Тернер (10 + 8 подборов), Джефферсон (4 + 7 подборов)

Б: Томас (28 + 9 передач), Брэдли (15 + 6 подборов + 3 перехвата), Краудер (15), Смарт (12), Олиник (11), Джонсон (11 + 6 подборов), Хорфорд (8 + 11 подборов),

Бруклин – Голден Стэйт 101:117 (34:33, 31:16, 19:39, 17:29)

Б: Лопез (28 + 8 подборов + 6 потерь), Килпатрик (14), Холлис-Джефферсон (13 + 6 подборов), Богданович (12), Лин(10 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Букер (4 + 7 подборов)

ГС: Дюрант (26 + 9 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Томпсон (23 + 4 перехвата), Карри (15 + 7 передач + 5 перехватов), Пачулия (15 + 14 подборов), Уэст (10 + 6 подборов), Игудала (8 + 6 подборов), Луни (4 + подборов + 5 передач)

Нью-Йорк – Орландо 106:95 (27:19, 30:28, 24:25, 25:23)

НЮ: Роуз (19), Энтони (15 + 8 подборов), Эрнангомес (15), О’Куинн (14 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Порцингис (12), Ли (10), Ноа (6 + 7 подборов), Дженнингс (4 + 12 передач)

О: Ибака (23 + 10 подборов), Фурнье (21), Пейтон (10 + 8 подборов + 6 потерь), Грин (10 + 3 перехвата), Вучевич (10 + 6 передач), Бийомбо (9 + 6 подборов + 5 блок-шотов)

Майами – Лейкерс 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27)

М: Уинслоу (23 + 13 подборов + 4 перехвата), Уайтсайд (23 + 13 подборов), Драгич (21 + 7 передач), Дж. Джонсон (19 + 8 подборов + 6 передач), Т. Джонсон (14 + 6 передач), Ричардсон (9 + 5 подборов)

Л: Уильямс (27), Янг (20), Расселл (17 + 7 передач + 6 потерь), Мозгов (14 + 6 подборов), Денг (13 + 7 подборов), Робинсон (8 + 12 подборов), Ингрэм (4 + 7 подборов)

Лос-Анджелес Клипперс — Сан-Антонио Сперс 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28)

ЛАК: Пол (19 + 7 подборов + 6 передач), Шпейтс (14 + 7 подборов + 5 передач), Фелтон (13), Джордан (11 + 9 подборов), Редик (11), Кроуфорд (11), Джонсон (8 + 9 подборов)

СА: Леонард (27 + 9 подборов), Газоль (19 + 9 подборов), Грин (10), Олдридж (10), Андерсон (8 + 7 подборов + 5 перехватов)