НБА: "Финикс" украинца Лэня проиграл "Хьюстону" в очередном матче регулярного чемпионата

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых команда украинского легионера Алексея Лэня "Финикс Санс" проиграла "Хьюстон Рокетс" со счетом 111:125, сообщает официальный сайт лиги.

"Хьюстон" владел преимуществом на протяжении всей игры и выиграл все четыре четверти - 26:30, 29:31, 29:30, 27:34. А самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, на счету которого 27 очков и 14 результативных передач.

Украинец Лэнь сыграл в общей сложности 24 минуты, за которые набрал 9 очков - четыре точных броска из пяти Также на его счету 4 блок-шота. Он оказался самым полезным на площадке. За время присутствия Лэня "Финикс" переиграл Хьюстон с разницей в три очка. Плюсовой показатель есть еще у двух запасных игроко, но они отыграли лишь по две минуты.

Кливленд – Милуоки — 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25)

К: Ирвинг (31 + 6 подборов + 13 передач), Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Джефферсон (10), Шамперт (10), Фрай (10), Томпсон (5 + 15 подборов + 4 блок-шота)

М: Адетокумбо (28), Паркер (27), Брогдон (11 + 5 подборов + 7 передач + 3 перехвата),

Атланта – Миннесота — 84:92 (26:28, 18:21, 25:18, 15:25)

А: Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (18 + 10 подборов + 7 передач), Мускала (16), Корвер (10 + 5 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (9 + 4 блок-шота)

М: Уиггинс (19 + 7 подборов), ЛаВин (18), Таунс (17 + 5 передач + 18 подборов + 6 потерь), Дьонг (12 + 9 подборов), Рубио (10 + 8 передач + 6 потерь)

Детройт – Мемфис — 86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)

Д: Джексон (18 + 7 передач), Луэр (18),, Драммонд (13 + 19 подборов), Моррис (12 + 5 подборов)

М: Марк Газоль (38 +5 подборов), Грин (10 + 9 подборов), Конли (9), Харрисон (9 + 6 передач)

Чикаго – Вашингтон — 97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)

Ч: Батлер (20 + 11 подборов + 5 передач), Уэйд (19), Гибсон (17 + 11 подборов + 3 блок-шота), Миротич (11 + 6 подборов), Макдермотт (10), Рондо (3 + 10 передач)

В: Уолл (23 + 6 подборов + 9 передач), Бил (21 + 5 передач), Гортат (14 + 11 подборов), Портер (8), Торнтон (10), Моррис (8 + 11 подборов)

Нью-Орлеан – Оклахома-Сити — 110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)

НО: Дэвис (34 + 15 подборов), Холидэй (23 + 10 передач), Хилл (5), Хилд (2), Аженса (0) – старт; Джонс (21), Фрэйзер (10 + 5 передач)

ОС: Уэстбрук (42 + 10 подборов + 7 передач), Абринес (18), Адамс (12), Роберсон (9 + 7 подборов), Кантер (14 + 14 подборов), Ловернь (10)

Юта – Сакраменто — 93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)

Ю: Хэйворд (28 + 10 подборов), Гобер (17 + 14 подборов), Мак (13), Инглс (10 + 5 передач),

С: Казинс (21 + 8 подборов), Лоусон (19 + 5 передач), Темпл (11)

Финикс – Хьюстон — 111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)

Ф: Букер (28 + 6 подборов + 7 передач), Уоррен (19 = 5 подборов), Найт (17 + 5 подборов), Бледсоу (16 + 6 передач), Такер (10 + 6 подборов), Лэнь (9 + 5 подборов + 4 блок-шота)

Х: Харден (27 + 14 передач), Гордон (24), Беверли (18 + 9 подборов + 9 передач), Харрелл (17 + 4 блок-шота), Андерсон (15 +5 подборов), Нене (12), Ариза (10)

Портленд — Даллас — 95:96 (20:30, 18:32, 33:19, 24:15)

П: Лиллард (29 + 6 потерь), Крэбб (14 + 6 подборов), МакКоллум (13), Пламли (10 + 7 подборов), Напьер (10), Харклз (8 + 8 подборов), Дэвис (6 + 10 подборов)

Д: Барнс (28 + 7 подборов), Уильямс (23 + 5 подборов + 5 передач), Мэттьюз (16 + 3 перехвата), Карри (12), Пауэлл (9 + 8 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота)