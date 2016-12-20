"Химик" проиграл "Венеции" в баскетбольной Лиге чемпионов

В итальнской Венеции завершился матч очередного 10-го тура баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА, в котором "Венеция" принимала украинский "Химик" из Южного и уверенно обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Южненская команда провалила решающую четвертую четверть игры.

На протяжении трех 10-минуток на площадке была приблизительно равная игра. Первые две четверти выиграли хозяева площадки - 19:18 и 19:17. Зато в третьей четверти "Химик" сумел не только выиграть, но и сравнять общий счет в матче - 13:16 и 51:51.

А вот в заключительной 10-минутке хозяева резко взвинтили темп и не позволили сопернику практически ничего сделать - 22:8 и уверенная победа в игре в целом.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал американский легионер центровой Джейсон Лав, на счету которого 17 очков и 11 подборов.

Таким образом, на сету "Химика" осле сегодняшнего матча 1 победа при 9 поражениях и команда по-прежнему занимает последнее 8-е место в турнирной таблице Группы В.