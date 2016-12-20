НБА. Украинец Лэнь провел неудачный матч против "Миннесоты", "Оклахома-Сити" проиграла "Атланте" (результаты матчей)

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), за которую выступает украинец Алексей Лэнь, в очередном матче регулярного чемпионата проиграла "Миннесоте Тимбервулвз" со счетом 108:115.

Воспитанник "Днепра" провел один из своих худших матчей в сезоне. Он появился на площадке со скамейки запасных и провел в течении встречи 19 минут. Статистика Лэня - 1 очко и 5 подборов.

В других матчах отметим неожиданное домашнее поражение "Оклахома-Сити" от "Атланты". Лидер команды хозяев Рассел Уэстбрук набрал в этой игре 46 очков и 11 подборов, но его усилий не хватило для успеха команды - "Атланта" благодаря результативности Пола Миллсэпа и Деннис Шредера выиграла 110:108.

Результаты матчей:

Индиана - Вашингтон 107:105 (29:36, 28:21, 31:22, 19:26)

И: Джордж (27 + 9 подборов), Тиг (23 + 10 передач), Тернер (20 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Янг (12 + 11 подборов), Майлз (10), Джефферсон (10);

В: Бил (22), Гортат (21 + 13 подборов), Уолл (19 + 10 передач), Портер (17 + 9 подборов).

Чикаго - Детройт 113:82 (35:19, 34:15, 28:29, 16:19)

Ч: Батлер (19 + 6 передач), Гибсон (16), Лопез (14 + 6 подборов), Уэйд (13), Рондо (10 + 8 подборов + 14 передач), Макдермотт (13), Миротич (13);

Д: Луэр (16), Харрис (10).

Оклахома-Сити - Атланта 108:110 (16:22, 37:26, 25:33, 30:29)

О: Уэстбрук (46 + 11 подборов + 7 передач), Грант (15), Роберсон (14);

А: Шредер (31 + 8 передач), Миллсэп (30 + 11 подборов), Сефолоша (15 + 6 подборов), Бейзмор (12 + 6 передач).

Денвер - Даллас 117:107 (28:31, 32:27, 33:27, 24:22)

Д: Йокич (27 + 15 подборов + 9 передач), Харрис (24), Мудиай (18 + 7 передач), Чендлер (17 + 8 подборов), Галлинари (14), Бартон (11);

Д: Уильямс (23 + 8 передач), Барнс (19), Карри (14), Бареа (11), Пауэлл (11 + 9 подборов + 3 блок-шота).