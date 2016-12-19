НБА. "Сан-Антонио" попрощался с Данканом и победил "Нью-Орлеан", успехи "Торонто" и "Бостона" (результаты матчей)

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперс" провела специальную церемонию в честь своего многолетнего лидера Тима Данкана, который завершил карьеру минувшим летом.

"Сперс" вывели из обращения 21-й номер, под которым игрок выступал всю свою карьеру. Теперь майка Данкана будет висеть под сводами арены "Сан-Антонио" вместе с майками других легендарных игроков техасского клуба.

Перед церемонией "Сан-Антонио" победил "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 113:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Сперс" ЛаМаркус Олдридж, который набрал 22 очка.

В других матчах отметим успехи лидеров Восточной конференции. "Торонто" разгромил "Орландо" (109:79), а "Бостон" справился с "Майами" (105:95).

Результаты матчей:

Сан-Антонио - Нью-Орлеан 113:100 (30:26, 31:23, 31:22, 21:29)

САС: Олдридж (22 + 7 подборов), Жинобили (17), Леонард (13), Симмонс (12), Миллс (11 + 7 передач), Паркер (12 + 6 передач).

НО: Ажинса (16 + 8 подборов), Хилд (14), Дэвис (12), Гэллоуэй (12), Фрэйзер (11 + 7 передач).

Орландо - Торонто 79:109 (30:23, 21:32, 13:29, 15:25)

О: Фурнье (15), Ибака (10), Пэйтон (13), Вучевич (10 + 9 подборов), Бийомбо (8 + 12 подборов);

Т: ДеРозан (31 + 5 подборов), Лаури (16 + 10 передач), Валанчюнас (16 + 13 подборов), Росс (11).

Майами - Бостон 95:105 (19:37, 22:21, 30:19, 24:28)

М: Драгич (31 + 5 подборов + 7 передач), Уайтсайд (23 + 17 подборов);

Б: Томас (23), Брэдли (20 + 5 подборов), Хорфорд (17 + 7 подборов + 8 передач), Краудер (15).

Вашингтон - Клипперс 117:110 (28:27, 24:28, 33:32, 32:23)

В: Бил (41), Моррис (23 + 9 подборов), Уолл (18 + 5 подборов + 11 передач);

ЛАК: Гриффин (26 + 7 подборов + 7 передач), Редик (17), Спейтс (14), Пол (13 + 12 передач), Джордан (13 + 17 подборов), Риверс (13).

Мемфис - Юта 73:82 (18:18, 17:16, 23:27, 15:21)

М: Конли (14), Рэндолф (12 + 11 подборов), Грин (10 + 11 подборов);

Ю: Хэйворд (22 + 7 подборов + 6 передач), Гобер (21 + 12 подборов), Диао (11 + 6 подборов), Худ (10), Мак (10).

Филадельфия - Бруклин 108:107 (30:32, 24:25, 29:29, 25:21)

Ф: Эмбиид (33 + 10 подборов), Ильясова (22), Ковингтон (15 + 5 подборов), Хендерсон (10);

Б: Лопес (22 + 9 подборов + 8 передач), Харрис (19), Лин (16), Богданович (14 + 6 подборов), Уайтхэд (11).

Даллас - Сакраменто 99:79 (28:21, 27:23, 21:14, 23:21)

Д: Финни-Смит (17), Уильямс (15 + 7 передач), Мэттьюз (15), Барнс (15 + 9 подборов), Харрис (14 + 7 подборов), Карри (13);

С: Казинс (33 + 6 подборов), Лоусон (10).