Баскетбольная Суперлига: "Днепр" вырвал победу у "Запорожья", победы "Кривбасса" и "Кремня"

"Днепр" добыл тяжелую победу над "Запорожьем" в центральном матче игрового дня украинской баскетбольной Суперлиги.

Матч в Запорожье завершился со счетом 79:89, причем перед последней четвертью хозяева встречи выигрывали с разницей в одно очко. Самым эффективным игроком в составе "Днепра" стал 33-летний Павел Ревзин, который набрал 21 очко и 5 подборов.

В других матчах дня "Кривбасс" обыграл на выезде "Николаев", а "Кремень" дома справился с харьковским "Политехником".

Результаты матчей:

БК Запорожье - Днепр 79:89 (17:17, 20:20, 18:17, 24:35)

З: Рыбалко (19), Конате (18 + 13 подборов), Овдеенко (15 + 6 подборов), Буренко (13), Кондраков (8);

Дн: Ревзин (21 + 5 подборов), Закурдаев (14), Загреба (15 + 10 подборов + 6 передач), Тимофеенко (14 + 9 подборов + 5 передач), Мишула (12 + 6 передач), Ткачук (9).

МБК Николаев - Кривбасс - 59:65 (15:17, 19:17, 8:20, 17:11)

Н: Кушниров (20 + 13 подборов + 3 блок-шота), Иванов (11), Горбатюк (9 + 5 подборов), Онуфриев (8)

Кр: Шундель (18 + 5 подборов), Бояркин (13 + 6 передач), Мальчевский (8), Липовцев (8 + 6 подборов).

Кремень (Кременчуг) - Политехник (Харьков) - 69:64 (20:20, 21:15, 16:12, 12:17)

Кр: Хамзаев (22), Вудсон (15), Чигринов (9);

П: Рочняк (23 + 9 подборов + 4 потери), Арабаджи (21 + 6 подборов).