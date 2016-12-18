НБА. Лэнь играет мало, но эффективно, "Кливленд" и "Голден Стейт" вновь побеждают (результаты матчей)

Финалисты минувшего и лидеры нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" и "Голден Стейт" минувшей ночью добыли очередные победы в регулярном чемпионате.

"Кливленд" усилиями своего супертрио Джеймс-Ирвинг-Лав (74 очка) нанес поражение "Лейкерс" со счетом 119:108, а "Голден Стейт" разгромил "Портленд" - 135:90.

Главным героем игрового дня стал защитник "Оклахома-Сити" Рассел Уэстбрук, который в матче с "Финиксом" (114:101) оформил свой 50-й трипл-дабл в карьере - такое достижение ранее покорялось лишь шести баскетболистам в истории НБА. На счету Уэстбрука 26 очков, 11 подборов и 22 передачи, причем показатель передач является персональным рекордом для игрока.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь также принимал участие в этой встрече. Он провел на площадке скромные 14 минут, за которые успел набрать относительно неплохие цифры в свою статистику - 8 очков и 7 подборов.

Результаты матчей:

Кливленд - Лейкерс 119:108 (26:31, 36:28, 27:24, 30:25)

К: Лав (27 + 17 подборов), Джеймс (26 + 7 подборов + 9 передач), Ирвинг (21 + 6 подборов + 12 передач), Джей Ар Смит (14);

ЛАЛ: Янг (32), Кларксон (20), Рэндл (16 + 7 передач), Денг (15 + 8 подборов), Уильямс (12).

Голден Стейт - Портленд 135:90 (39:21, 31:24, 38:27, 27:18)

ГС: Дюрант (34 + 11 подборов), Кларк (23), Карри (19 + 6 передач), Томпсон (16), МакГи (11 + 5 подборов), Грин (3 + 12 подборов + 13 передач);

П: Лиллард (20), Харклесс (17), Макколлум (10).

Оклахома-Сити - Финикс 114:101 (30:20, 24:19, 35:30, 25:32)

ОС: Уэстбрук (26 + 11 подборов + 22 передачи), Адамс (19 + 7 подборов), Морроу (11), Роберсон (11), Кантер (12 + 5 подборов);

Ф: Букер (31 + 5 передач), Блэдсоу (12), Чендлер (10 + 9 подборов), Лэнь (8 + 7 подборов).

Детройт - Индиана 90:105 (26:27, 18:28, 25:28, 21:22)

Д: Колдуэлл-Поуп (20 + 5 подборов), Джексон (19 + 10 передач), Харрис (13 + 7 подборов);

И: Джордж (26 + 7 подборов), Тиг (19 + 9 подборов + 8 передач), Робинсон (12 + 12 подборов), Янг (12), Тернер (10), Майлз (10).

Атланта - Шарлотт 99:107 (22:22, 20:31, 32:27, 25:27)

А: Хардуэй (21), Миллсэп (20 + 5 подборов + 5 передач), Бэйзмор (17 + 5 передач), Шредер (12 + 6 передач), Ховард (10 + 23 подбора);

Ш: Марв. Уильямс (19 + 6 подборов), Белинелли (19), Уокер (18 + 6 подборов + 10 передач), Зеллер (16 + 11 подборов).

Миннесота - Хьюстон 109:111 OT (24:28, 33:16, 23:23, 15:28, 14:16)

М: Таунс (41 + 15 подборов + 5 передач), ЛаВин (24 + 6 передач), Уиггинс (13 + 6 подборов + 5 передач), Бьелица (10);

Х: Харден (28 + 9 подборов + 13 передач), Андерсон (28 + 6 подборов), Гордон (20 + 6 подборов), Ариза (11 + 5 подборов), Капела (10).

Денвер - Нью-Йорк 127:114 (33:22, 29:32, 34:26, 31:34)

Д: Фарид (25 + 7 подборов), Мудиай (22 + 7 подборов + 5 передач), Бартон (17 + 8 подборов), Харрис (16), Галлинари (13), Чендлер (12), Йокич (10 + 9 подборов + 5 передач).

НЙ: Энтони (29), Порзингис (22 + 7 подборов), Эрнангомес (17 + 10 подборов), Дженнингс (14 + 7 передач), Ли (10), Холидэй (10).