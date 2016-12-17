"Черкасские Мавпы" разгромили "Волыньбаскет" в единственном матче дня Суперлиги

В Черкассах завершился единственный матч дня в украинской баскетбольной Суперлиге, в котором "Мавпы" принимали "Волыньбаскет" и разгромили соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 100:77.

"Мавпы" имели преимущество в первой четверти, которое реализовали в "+9" - 28:19. Но, во второй четверти растеряли свой перевес и даже позволили сопернику выйти вперед с минимальным счетом - 12:23.

После большого перерыва, в третьей 10-минутке, на площадке сохранялось приблизительное равенство, а четверть черкассчане выиграли с преимуществом в "+4" - 22:18. А решающей в этом матче рывок хозяева площадки совершили в четвертой четверти, в которой разгромили оппонента со счетом 38:17.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал Дэвис, на счету которого 20 очков.