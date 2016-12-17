"Хьюстон" обновил рекорд НБА по трехочковым броскам в победном матче с "Нью-Орлеан"

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей, в одном из которых "Хьюстон" обновил рекорд лиги по трехочковым броскам, сообщает официальный сайт ассоциации.

Игра "Хьюстона" против "Нью-Орлеана" завершилась со счетом 122:100.

"Ракеты" выполнили за матч 61 дальний бросок, из которых 24 попали точно в цель.

Вашингтон – Детройт — 122:108 (27:27, 38:27, 30:23, 27:31)

В: Уолл (29 + 11 передач + 3 перехвата), Бил (25), Портер (15 + 8 подборов), Гортат (12 + 14 подборов), Моррис (11),Торнтон (11).

Д: Колдуэлл-Поуп (24), Луэр (17 + 7 подборов + 5 передач), Джексон (14), Харрис (14 + 6 подборов), Драммонд (13 + 12 подборов)

Орландо – Бруклин — 118:111 (25:28, 28:24, 30:30, 35:29)

О: Вучевич (21 + 10 подборов + 3 блок-шота), Фурнье (21), Ибака (18 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Огастин (17 + 6 подборов), Гордон (13), Пэйтон (10 + 6 подборов + 5 передач)

Б: Лопес (22 + 6 подборов + 5 блок-шотов), Лин (17), Богданович (15), Килпатрик (13), Скола (11).

Бостон – Шарлотт — 96:88 (23:22, 18:28, 28:19, 27:19)

Б: Томас (26 + 5 передач), Хорфорд (18 + 8 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов), Брэдли (12 + 7 подборов), Краудер (12 + 5 подборов)

Ш: Батюм (22 + 10 подборов + 5 переда + 3 перехватов + 5 потерь), Сешнс (13 + 6 передач + 6 подборов), Уильямс (12 + 6 подборов), Белинелли (11), Лэмб (10 + 6 подборов), Зеллер (2 + 10 подборов)

Торонто – Атланта — 121:125 (27:35, 25:34, 30:26, 39:30)

Т: ДеРозан (34 + 5 подборов), Лаури (27 + 6 передач), Джозеф (17), Валанчюнас (11 + 6 подборов) Росс (10), Паттерсон (10 + 5 подборов)

А: Ховард (27 + 15 подборов), Шредер (24 + 6 передач), Корвер (19), Хардуэй (14), Миллсэп (14 + 5 подборов), Дилэйни (10)

Чикаго – Милуоки — 69:95 (15:34, 22:22, 15:18, 17:21)

Ч: Уэйд (12 + 5 подборов), Портис (10 + 8 подборов), Лопес (8 + 7 подборов), Батлер (7 + 7 подборов + 6 передач)

М: Адетокумбо (22 + 7 подборов + 11 передач + 3 перехвата), Монро (14 + 12 подборов), Телетович (13 + 8 подборов), Паркер (12 + 7 подборов), Снелл (10 + 5 подборов), Хенсон (10)

Мемфис – Сакраменто 92:96 (19:24, 23:28, 23:24, 27:20)

М: Газоль (20), Аллен (16 + 9 подборов), Дэниелс (13), Харрисон (11), Рэндолф (10 + 9 подборов + 5 передач), Конли (8 + 6 передач)

С: Казинс (22 + 9 подборов), Темпл (17 + 6 подборов), Куфос (16 + 13 подборов + 3 блок-шота), Коллисон (11 + 6 передач), Барнс (7 + 10 подборов)

Хьюстон – Нью-Орлеан — 122:100 (35:24, 37:26, 25:29, 25:21)

Х: Харден (29 + 11 подборов + 13 передач), Гордон (29), Ариза (20 + 5 подборов), Беверли (13 + 11 подборов + 8 передач), Капела (8 + 11 подборов)

НО: Дэвис (19 + 5 подборов), Джонс (16 + 8 подборов), Холидэй (11 + 5 подборов), Хилд (11 + 5 подборов), Диалло (10 + 7 подборов), Аженса (8 + 8 подборов)

Филадельфия – Лейкерс — 89:100 (18:30, 22:23, 24:21, 25:26)

Ф: Эмбиид (15), Ковингтон (14 + 6 подборов), Окафор (14 + 8 подборов), Ильясова (13 + 10 подборов), Стаускас (12), Макконнелл (6 + 9 передач)

ЛАЛ: Рэндл (25 + 9 подборов + 3 перехвата + 5 потерь), Уильямс (18 + 4 перехвата), Расселл (15 + 7 подборов), Янг (15), Кларксон (10), Нэнс (4 + 11 подборов)

Майами – Клипперс — 98:102 (27:31, 19:29, 23:19, 29:23)

М: Драгич (21 + 11 передач), Уинслоу (15), Эллингтон (13), Дж. Джонсон (12 + 7 подборов), Макробертс (11), Уайтсайд (11 + 17 подборов).

ЛАК: Гриффин (20 + 8 подборов + 5 потерь), Пол (17 + 5 подборов + 6 передач), Редик (17), Джордан (12 + 19 подборов + 3 блок-шота).

Юта – Даллас — 103:100 (33:29, 31:29, 26:19, 13:23)

Ю: Гобер (16 + 10 подборов), Худ (15), Хэйворд (13 + 9 подборов + 7 потерь), Льейлес (13), Экзам (11), Мэк (11)

Д: Барнс (21), Уильямс (18 + 7 передач), Мэттьюз (13), Карри (13 + 5 подборов), Андерсон (10), Пауэлл (10).