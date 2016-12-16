"Химик" обыграл БИПА в центральном матче дня Суперлиги

В украинской баскетбольной Суперлиге завершились четыре матча очередного дня регулярного чемпионата, в центральном из которых южненский "Химик" обыграл одесскую БИПА, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 72:64.

Хозяева площадки в Южном имели полное преимущество в первой половине. Стартовую 10-минутку они выиграли со счетом 16:10, а вторую - 23:13. После большого перерыва БИПА перехватила инициативу, но не сумела сыграть хотя бы вничью и перевести игру в овертайм - 13:15 и 20:26.

Кривбасс — МБК Николаев 87:55 (23:15, 17:16, 28:12, 19:12)

Кривбасс: Бояркин (15 + 5 подборов + 8 передач), Шундель (17 + 3 перехвата), Липовцев (6 + 5 подборов + 2 блок-шота), Мальчевский (14), Никитин (10) — старт; Ворник (9 + 11 подборов), Орленко (5 + 9 подборов + 2 блок-шота), Вильховецкий (4), Сергейчик (4), Найко (3), Старцев (0).

МБК Николаев: Тонченко (2 + 4 передачи), Иванов (11), Лебединцев (6), Швец (6 + 9 подборов + 2 блок-шота), Кушниров (11 + 9 подборов) — старт; Онуфриев (13 + 5 потерь), Заплотинский (4), Мусиенко (2 + 5 передач),

Химик — БИПА 72:64 (16:10, 23:13, 13:15, 20:26)

Химик: Смит (10), Рябчук (0 + 5 передач), Конев (7), Павлов (11 + 5 подборов), Лав (8 + 12 подборов) — старт; Петров (14 + 9 подборов), Беджарано (13), Сидоров (7), Беликов (2 + 5 подборов).

БИПА: Артамонов (11 + 6 передач + 4 потери), Фандерберк (9 + 7 подборов), Антонец (8), Волчанов (2), Челован (5 + 8 подборов) — старт; Бристол (14 + 10 подборов + 3 блок-шота), Слипенчук (6 + 4 передачи), Ткаченко (5), Жуковский (4), Костюченко (0).

Политехник — Кремень 68:86 (17:23, 18:20, 12:27, 21:16)

Политехник: Сайниев (2), Арабаджи (12), Козлов (4 + 4 потери), Рочняк (8 + 5 подборов + 5 потерь), Столикер (8 + 15 подборов) — старт; Бест (11 + 2 блок-шота), Колотилов (9), Кузнецов (8), Павленко (4), Чугунов (2), Сухарь (0).

Кремень: Вудсон (11 + 6 подборов), Зозуля (3), Байда (13), Скрипец (4), Хамзаев (19 + 12 подборов) — старт; Ясиненко (18), Кожемякин (8), Луговцов (5), Чигринов (4 + 3 перехвата), Кадыгроб (2), Шостуха (0).

Днепр — БК Запорожье 81:61 (22:17, 18:12, 28:11, 13:21)

Днепр: Мишула (15 + 6 передач), Закурдаев (8), Ревзин (13 + 5 подборов), Тимофеенко (18 + 7 подборов), Загреба (15 + 11 подборов) — старт; Шевченко (5 + 6 подборов), Ткачук (5 + 6 передач), Дубоненко (2), Тарасенко (0), Масальский (0).

БК Запорожье: Буренко (7 + 6 потерь), Рыбалко (8), Камусаки (0), Змитрович (3 + 4 перехвата), Конате (15 + 10 подборов) — старт; Кондраков (13), Овдеенко (12 + 5 подборов + 4 передачи), Буц (3 + 5 подборов), Виталий Быков (0), Михеев (0).