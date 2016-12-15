"Будивельник" разгромил "Волыньбаскет" в первом матче после отставки Мурзина

В столичном спорткомлексе "Меридиан" завершился очередной матч регулярного чемпионата Украины среди команд Суперлиги, в котором "Будивельник" принимал луцкую "Волыньбаскет" и разгромил соперника, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 98:49.

Киевляне имели преимущество на протяжении всей игры и выиграли все четыре четверти. При этом, если в первой половине игры гости еще пытались играть примерно на равных с соперником, то после большого перерыва почти не оказывали сопротивления - 25:18, 19:14, 23:6 и 31:11.

Руслан Отверченко протяжении всего времени на площадке действовал с максимальной отдачей, став в итоге самым результативным – 19 очков, 3 из 5 трехочковых.

Следующий поединок "Будивельник" сыграет 23 декабря в Днепре. "Волыньбаскет" следующий матч сыграет 17 декабря в Черкассах.

"Строитель" - "Волыньбаскет" – 98:49 (25:18, 19:14, 23:6, 31:11)

"Будивельник": Отверченко - 19 очков, 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват; Дугат - 18 очков, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата; Стефенс - 13 очков, 10 подборов, 3 передачи, 1 перехват.

"Волыньбаскет": Фурс - 12 очков, 2 подбора, 2 перехвата.