НБА. "Кливленд" уступил "Мемфису", "Лейкерс" потерпели восьмое поражение подряд (результаты матчей)

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер Восточной конференции лиги "Кливленд Кавальерс" потерпел шестое поражение в сезоне, проиграв "Мемфис Гриззлис".

Матч завершился со счетом 93:85, а поражение команды из Огайо обуловлено тем, что она играла без трех своих лидеров - ЛеБрона Джеймса, Кайри Ирвинга и Кевина Лава, - которым был предоставлен отдых.

В других матчах отметим поражение "Лос-Анджелес Лейкерс" от "Бруклин Нетс" (107:97), которое стало для калифорнийцев восьмым подряд в нынешнем сезоне. На данный момент знаменитая команда занимает 11-е место в Западной конференции НБА.

Кроме того, во встрече "Хьюстон Рокетс" - "Сакраменто Кингс" (132:98) лидеру хозяев Джеймсу Хардену покорился рекорд команды по количеству трипл-даблов. Защитник набрал 15 очков, 11 подборов и 14 передач - этот трипл-дабл стал для него 14-м в майке "Рокетс", столько же у легендарного центрового команды Хакима Оладжьювона, который играл за "Хьюстон" в 80-90 годах прошлого века.

Результаты матчей:

Мемфис - Кливленд 93:85 (28:16, 19:20, 27:17, 19:32)

М: Дэниелс (20), Газоль (17 + 11 подборов), Аллен (16 + 8 подборов), Даглас (14 + 6 подборов + 5 передач);

К: Джонс (15), Фелдер (14), Данливи (11 + 6 подборов), Лиггинс (10).

Сан-Антонио - Бостон 108:101 (32:23, 24:24, 21:26, 31:28)

САС: Леонард (26 + 6 передач), Газоль (17 + 13 подборов + 6 передач), Паркер (16 + 7 передач), Миллс (10), Дедмон (10 + 5 подборов);

Б: Бредли (25 + 10 подборов + 6 передач), Краудер (15 + 6 подборов), Хорфорд (13 + 5 подборов), Смарт (11 + 6 передач), Розье (12).

Бруклин - Лейкерс 107:97 (27:30, 25:13, 23:33, 32:21)

Б: Богданович (23), Килпатрик (22 + 5 передач), Лопес (20 + 7 подборов), Харрис (11);

ЛАК: Уильямс (16), Янг (14), Кларксон (12), Мозгов (12 + 13 подборов), Расселл (11), Денг (11 + 8 подборов).

Хьюстон - Сакраменто 132:98 (36:25, 28:18, 38:24, 30:31)

Х: Андерсон (22 + 6 подборов), Деккер (19 + 7 подборов), Ариза (17), Капела (14), Харден (15 + 11 подборов + 14 передач), Беверли (10 + 7 передач);

С: Темпл (20), Толливер (12 + 10 подборов), Коули-Стайн (11 + 5 подборов), Каспи (10), Куфос (10 + 7 подборов).

Филадельфия - Торонто 114:123 (25:22, 29:38, 20:32, 40:31)

Ф: Ковингтон (26 + 12 подборов), Окафор (17), Родригес (16 + 5 передач), Хендерсон (16), Ильясова (12 + 7 подборов);

Т: ДеРозан (31 + 5 подборов), Лаури (20 + 7 передач), Валанчюнас (17 + 10 подборов), Джозеф (13 + 5 подборов + 7 передач), Росс (13), Кэрролл (10).

Вашингтон - Шарлотт 109:106 (26:30, 23:24, 38:23, 22:29)

В: Уолл (25 + 6 подборов + 10 передач), Бил (20 + 9 передач), Гортат (16 + 12 подборов), Убре (15 + 6 подборов), Смит (12 + 7 подборов), Портер (10 + 5 подборов);

Ш: Батюм (20 + 5 подборов + 8 передач), Зеллер (18), Уокер (17 + 9 передач), Белинелли (16), Кидд-Гилкрист (11), Камински (10).

Орландо - Клипперс 108:113 (25:30, 26:30, 36:27, 21:26)

О: Гордон (33 + 7 подборов), Фурнье (24 + 8 передач), Грин (19);

ЛАК: Риверс (25), Гриффин (23 + 7 подборов), Джордан (22 + 12 подборов + 3 блок-шота), Пол (16 + 10 передач), Редик (10).

Майами - Индиана 95:89 (20:21, 33:31, 25:27, 17:10)

М: Уайтсайд (26 + 22 подбора), Джонсон (15 + 5 подборов), Дж. Джонсон (14 + 6 передач), Драгич (11 + 5 подборов + 6 передач), Ричардсон (10)

И: Джордж (22 + 7 подборов), Майлз (15), Тернер (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Тиг (10 + 5 передач), Стаки (10 + 5 подборов).

Даллас - Детройт 85:95 (20:17, 23:26, 21:17, 21:35)

Дал: Барнс (19 + 5 подборов), Уильямс (16 + 5 передач);

Дет: Джексон (20 + 6 передач), Луэр (19 + 5 подборов), Моррис (12), Колдуэлл-Поуп (11), Харрис (10).

Юта - Оклахома-Сити 109:89 (26:21, 29:20, 25:27, 29:21)

Ю: Худ (25), Хэйворд (17), Мак (15 + 5 подборов + 5 передач), Гобер (12 + 12 подборов), Инглс (11);

ОС: Уэстбрук (27), Кантер (19), Адамс (10 + 5 подборов).