"Химик" проиграл в очередном матче баскетбольной Лиги чемпионов

Южненский "Химик" разгромно проиграл в домашнем матче баскетбольной Лиги чемпионов с французским "Ле Маном". Игра завершилась со счетом 59:82.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал украинский форвард Вячеслав Петров, который сделал дабл-дабл - 15 очков и 12 подборов. За "Ле Ман" 13 очков набрал американский экс-форвард ивано-франковской "Говерлы" Райан Пирсон.

Данное поражение стало для "Химика" седьмым в восьми матчах турнира. Команда Виталия Степановского занимает последнее восьмое место в своей группе.

Химик (Украина) - Ле Ман (Франция) 59:82 (15:19, 14:24, 14:17, 16:22)

Х: Петров (15 + 12 подборов), Смит (13 + 6 передач), Беджарано (10);

ЛМ: Яру (16 + 6 подборов), Конате (15 + 5 подборов), Пирсон (13), Хэнлан (9 + 7 передач).