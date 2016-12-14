Мурзин покинул пост главного тренера "Будивельника"

Бывший главный тренер столичного баскетбольного клуба "Будивельник" Евгений Мурзин подтвердил свою отставку в беседе с корреспондентом УНИАН.

В то же время, Мурзин отказался комментировать причины отставки.

На официальной странице БК "Будивельник" в Интернете информация об оставке тренера отсутствует.

По данным специализированного портала basket.com.ua, согласно устной договоренности президента "сине-желтых" и президента ФБУ Михаила Бродского, в дальнейшем Евгений Викторович будет заниматься вопросами национальной сборной и повышением квалификации.

Исполняющим обязанности главного тренера "строителей" назначен Владимир Коваль, который занимал этот пост до прихода в клуб Мурзина.

Читайте такжеМурзин хотел удивить словенцев и почти достиг цели - Медведенко о матче отбора Евробаскета

Отставка главного тренера стала весьма неожиданной. Три дня назад, в центральном матче чемпионата Украины в Южном, "Будивельник" в гостях более чем убедительно переиграл одного из главных конкурентов в борьбе за золотые медали чемпиона Суперлиги "Химик" со счетом 70:49 (+21 очко).

После этой победы "Будивельник" закрепился на первом месте в турнирной таблице, опережая "Химик" на 2 очка. Правда, у "Химика" две игры в запасе.