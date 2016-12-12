НБА. "Голден Стейт" победил "Миннесоту", украинец Лэнь снова провел блеклую игру (результаты матчей)

Действующий вице-чемпион Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стейт" минувшей ночью одержал очередную победу в регулярном чемпионате, переиграв "Миннесоту".

Молодая команда "Тимбервулвз" полноценно боролась с фаворитами первые три четверти, но на последние 12 минут хозяев не хватило. "Голден Стейт" выиграл период с разницей в 18 очков, а матч - со счетом 116:108.

Очередной не очень удачный для себя матч в НБА провел украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь. В игре против "Нью-Орлеана" он провел на площадке скромные 14 минут, набрав за это время 6 очков и 4 подбора. Его команда проиграла встречу в овертайме - 119:120.

Результаты матчей:

Миннесота - Голден Стейт - 108:116 (27:30, 31:30, 30:18, 20:38)

М: ЛаВин (25), Уиггинс (25 + 5 подборов), Таунс (25 + 18 подборов), Дьенг (11 + 6 подборов);

ГС: Томпсон (30 + 6 подборов), Карри (22 + 9 передач), Дюрант (22 + 8 подборов + 6 передач), Грин (18).

Финикс - Нью-Орлеан - 119:120 OT (31:25, 27:26, 24:25, 28:34, 9:10)

Ф: Бледсоу (32 + 8 передач), Барбоза (18), Букер (16 + 5 подборов + 5 передач), Чендлер (14 + 21 подбор), Дадли (12);

НО: Холидэй (23), Уильямс (17), Дэвис (14 + 12 подборов), Фрэйзер (14 + 11 подборов + 11 передач), Гэллоуэй (12).

Детройт - Филадельфия - 79:97 (12:32, 23:26, 29:22, 15:17)

Д: Моррис (28), Драммонд (14 + 14 подборов + 6 перехватов), Джексон (10);

Ф: Ковингтон (16 + 7 подборов), Ильясова (15 + 8 подборов), Окафор (14 + 9 подборов), Макконнелл (12 + 10 подборов + 9 передач), Стаускас (10).

Оклахома-Сити - Бостон - 99:96 (21:24, 18:19, 28:28, 32:25)

ОС: Уэстбрук (37 + 12 подборов + 6 передач), Адамс (16 + 8 подборов), Кантер (14 + 6 подборов);

Б: Хорфорд (19 + 6 передач), Брэдли (18), Краудер (18), Смарт (11 + 6 подборов + 9 передач), Браун (10).

Лейкерс - Нью-Йорк - 112:118 (30:32, 26:25, 19:27, 37:34)

ЛАЛ: Уильямс (24 + 6 подборов + 5 передач), Денг (22 + 5 подборов), Рэндл (17 + 10 подборов), Янг (15), Кларксон (14);

НЙ: Порзингис (26 + 12 подборов + 7 блок-шотов), Роуз (25), Дженнингс (19), Ли (16), Энтони (13 + 8 подборов + 7 передач).