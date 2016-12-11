"Будивельник" разгромил "Химик" в матче лидеров баскетбольной Суперлиги

Киевский "Будивельник" разгромил южненский "Химик" в центральном матче игрового дня украинской баскетбольной Суперлиги. Матч завершился со счетом 70:49, а самыми результативными игроками киевлян стали американские легионеры ДиДжей Стефенс и Генри Дукат, набравшие по 15 очков.

Несмотря на поражение, "Химик" с двумя поражениями в пассиве остается лидером регулярного чемпионата Суперлиги. У "Будивельника", который находится на втором месте в турнирной таблице, четыре поражения.

В других матчах дня отметим очередной успех одесской "Бипы", которая неожиданно легко разгромила "Черкасские Мавпы". В составе "Мавп" дебютировал экс-форвард сборной Украины Александр Кольченко, но он за игру набрал лишь четыре очка.

Результаты матчей:

Химик (Южный) - Будивельник (Киев) - 49:70 (14:15, 13:14, 8:24, 14:17)

Х: Смит (15), Лав (9 + 7 подборов)

Б: Стефенс (15 + 5 подборов), Дугат (15 + 5 передач), Анисимов (11 + 9 подборов), Луценко (9), Дроздов (8 + 4 подбора + 5 передач)

БИПА (Одесса) - Черкасские Мавпы - 83:58 (26:16, 19:18, 18:13, 20:11)

Б: Артамонов (23 + 6 передач), Фандерберк (15 + 9 подборов + 4 передачи), Антонец (14), Ткаченко (12), Челован (9)

ЧМ: Чумаков (12), Дэвис (12), Кальниченко (10)

Политехник (Харьков) - Кривбасс (Кривой Рог) - 77:88 (26:17, 15:24, 10:26, 26:21)

П: Арабаджи (18 + 5 передач), Козлов (17 + 5 передач), Бест (13 + 8 подборов), Рочняк (12), Столикер (12)

Кр: Шундель (23 + 7 потерь), Бояркин (19 + 8 подборов + 4 передачи), Тихонов (18 + 8 подборов), Мальчевский (13).

Волыньбаскет (Луцк) - БК Запорожье - 56:73 (16:28, 12:15, 11:17, 17:13)

В: Дикий (16 + 6 подборов), Рудаков (12 + 9 подборов)

З: Конате (21 + 9 подборов), Буренко (16 + 5 передач), Овдеенко (11 + 5 подборов).

Кремень (Кременчуг) - МБК Николаев - 66:63 (16:13, 19:21, 16:19, 15:10)

Кр: Хамзаев (20), Байда (16 + 5 подборов), Скрипец (8 + 11 подборов)

Н: Кушниров (18), Тонченко (14 + 5 подборов), Иванов (13), Аникиенко (9 + 13 подборов + 4 блок-шота).