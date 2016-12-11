НБА. "Голден Стейт" проиграл "Мемфису", Крис Пол установил рекорд лиги (результаты матчей)

Лидер Западной конференции и вице-чемпион НБА "Голден Стейт" минувшей ночью потерпел четвертое поражение в сезоне, проиграв "Мемфису" со счетом 98:110.

Ведущим игроком "Мемфиса" традиционно стал испанский центровой "Марк Газоль, который набрал 19 очков, 8 подборов и 6 передач. Этот успех стал для "Гриззлис" шестым подряд, и теперь команда находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции.

В других матчах отметим победу лидера Восточной конферении "Кливленда" над "Шарлотт", а также уникальное достижение звездного защитника "Лос Анджелес Клипперс" Криса Пол. Плеймейкер впервые в истории НБА смог набрать одновременно 20 очков и 20 передач за матч, не сделав ни единой потери.

Результаты матчей:

Мемфис - Голден Стейт - 110:89 (31:16, 30:22, 26:27, 23:24)

М: Аллен (19), Марк Газоль (19 + 8 подборов + 6 передач), Грин (14 + 10 подборов), Рэндолф (14 + 7 подборов), Мартин (13 + 7 подборов), Харрисон (11 + 5 передач), Уильямс (11);

ГС: Дюрант (21 + 7 подборов), Карри (17 + 8 подборов), Кларк (10).

Кливленд - Шарлотт - 116:105 (36:26, 31:26, 25:29, 24:24)

К: Джеймс (44 + 9 подборов + 10 передач), Лав (22 + 6 подборов), Шамперт (16 + 5 подборов), Томпсон (13 + 12 подборов), Ирвинг (11 + 5 передач);

Ш: Уокер (24 + 5 передач), Зеллер (17 + 9 подборов + 5 потерь), Белинелли (15), Уильямс (11 + 5 подборов), Лэмб (10 + 5 подборов).

Клипперс - Нью-Орлеан - 133:105 (35:31, 26:24, 37:25, 35:25)

ЛАК: Пол (20 + 20 передач), Кроуфорд (22), Джордан (19 + 9 подборов), Риверс (18), Спейтс (17 + 12 подборов), Редик (16), Джонсон (10 + 6 подборов);

НО: Фрэйзер (20 + 11 передач), Диалло (19 + 10 подборов), Джонс (18 + 5 подборов), Хилд (15 + 5 подборов), Хилл (13), Гэллоуэй (12).

Вашингтон - Милуоки - 110:105 (23:32, 29:20, 25:25, 33:28)

В: Уолл (24 + 10 передач), Бил (20 + 6 передач), Убре (19 + 9 подборов), Моррис (15 + 9 подборов), Портер (10).

М: Адетокумбо (28 + 13 подборов + 7 передач), Телетович (25), Хенсон (14), Брогдон (11).

Орландо - Денвер - 113:121 (29:32, 29:33, 37:27, 18:29)

О: Фурнье (24 + 6 передач), Ибака (22 + 4 блок-шота), Грин (17), Бийомбо (12 + 6 подборов), Гордон (11), Огастин (10 + 7 передач)

Д: Галлинари (21 + 6 подборов), Фарид (19 + 10 подборов), Нуркич (17 + 8 подборов), Бартон (16), Эрнангомес (14), Йокич (14 + 6 передач + 6 подборов)

Индиана – Портленд - 118:111 (31:44, 33:27, 26:27, 28:13)

И: Джордж (37 + 5 подборов), Янг (24 + 9 подборов), Тернер (14 + 8 подборов), Джефферсон (10 + 8 подборов), Эллис (10 + 5 передач);

П: Макколлум (34), Лиллард (33 + 9 передач).

Чикаго - Майами - 105:100 (29:27, 26:28, 28:20, 22:25)

Ч: Батлер (31 + 7 подборов + 5 передач), Уэйд (28), Гибсон (13 + 7 подборов).

М: Драгич (21 + 11 передач), Уайтсайд (20 + 8 подборов), Джонсон (15), Ричардсон (11), Уильямс (10 + 8 подборов).

Хьюстон - Даллас - 109:87 (36:27, 24:22, 26:20, 23:18)

Х: Харден (18 + 9 подборов + 16 передач), Гордон (18), Ариза (17 + 7 подборов), Беверли (15 + 7 подборов), Капела (13 + 10 подборов), Харрелл (12);

Д: Мэттьюз (26), Барнс (20), Финни-Смит (11), Уильямс (9 + 6 передач).

Сан-Антонио - Бруклин - 130:101 (41:26, 26:26, 36:18, 27:31)

САС: Леонард (30 + 6 подборов), Миллс (16), Газоль (15 + 6 подборов), Симмонс (14), Паркер (12 + 7 передач), Олдридж (12 + 9 подборов);

Б: Богданович (20), Скола (15 + 11 подборов), Лопес (14 + 5 подборов + 5 передач), Харрис (10).

Юта - Сакраменто - 104:84 (29:25, 23:25, 26:26, 26:8)

Ю: Хэйворд (26 + 7 подборов), Гобер (17 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Лайлс (14), Инглс (11 + 6 подборов);

С: Гэй (20), Коллисон (17), Казинс (16 + 10 подборов), Каспи (12).