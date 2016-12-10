НБА: украинец Лэнь сделал очередной дабл-дабл и помог "Финиксу" одолеть "Лейкерс"

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей рtгулярного чемпионата, в одном из которых "Финикс Санс" прервал серию из восьми поражений подряд от команд Западной конференции и одолел в гостях "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 119:115, сообщает официальный сайт соревнований.

"Финикс" выиграл первую четверть с преимуществом в 6 баллов (26:32), а затем увеличил его еще на 4 - до 10 очков, по итогам второй 12-минутки - 26:30 и 52:62 по итогам первой половины. После большого перерыва "Лос-Анджелес" бросился в погоню, но так и не сумел догнать "солнечных" сократив перевес только до 4 очков - 28:27 и 35:30.

Украинец Лэнь отыграл на площадке в составе "Санс" 34 минуты, набрав 14 очков и сделав 13 подборов. Он, в частности, реализовал 6 из 10 бросков с игры, а 5 из 13 подборов собрал под своим щитом.

Шарлотт – Орландо — 109:88 (20:21, 32:25, 39:24, 18:18)

Ш: Кидд-Гилкрист (16 + 7 подборов), Батюм (16 + 9 подборов + 7 передач), Уокер (15 + 5 передач), Сешнс (12), Лэмб (12 + 8 подборов), Зеллер (9 + 7 подборов), Камински (8 + 9 подборов).

О: Фурнье (14), Ибака (12 + 7 подборов), Гордон (9), Бийомбо (9), Рудеж (9), Пэйтон (8 + 6 передач)

Кливленд – Майами — 114:84 (31:27, 26:19, 30:23, 27:15)

К: Лав (28 + 15 подборов), Джеймс (27 + 8 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Ирвинг (23), Шамперт (10).

М: Уильямс (17), Драгич (15), Джонсон (12 + 5 подборов), Эллингтон (10), Рид (10 + 11 подборов), Уайтсайд (8 + 12 подборов)

Бостон – Торонто — 94:101 (28:25, 22:17, 18:33, 26:26)

Б: Брэдли (19 + 5 подборов), Хорфорд (19 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (12 + 5 передач), Розир (12).

Т: Лаури (34 + 7 подборов + 3 перехвата), ДеРозан (24 + 5 подборов + 5 потерь), Пауэлл (20 + 5 перехватов), Валанчюнас (6 + 10 подборов), Паттерсон (5 + 10 подборов)

Милуоки – Атланта — 110:114 (30:23, 34:21, 28:40, 18:30)

М: Паркер (27 + 3 перехвата), Адетокумбо (14 + 6 подборов + 6 потерь), Бизли (14 + 6 подборова), Монро (14 + 6 подборов + 5 передач), Брогдон (12), Деллаведова (11)

А: Шредер (33 + 7 потерь), Миллсэп (23 + 14 подборов + 6 передач), Хардуэй (18), Мускала (11), Ховард (10 + 7 подборов)

Оклахома-Сити – Хьюстон — 99:102 (23:25, 26:30, 28:31, 22:16)

ОС: Уэстбрук (27 + 10 подборов + 10 передач + 8 потерь), Адамс (24 + 10 подборов), Оладипо (12 + 7 подборов), Морроу (12), Кантер (10), Роберсон (9 + 8 подборов)

Х: Харден (21 + 9 подборов + 12 передач + 8 потерь), Гордон (17), Андерсон (14 + 8 подборов), Капела (13), Нене (11), Ариза (7 + 8 подборов), Беверли (3 + 12 подборов)

Миннесота – Детройт — 90:117 (20:25, 23:24, 25:33, 22:35)

М: Уиггинс (16), ЛаВин (14 + 5 передач), Таунс (14 + 12 подборов + 5 потерь), Дьонг (13 + 7 подборов), Рубио (10 + 6 передач).

Д: Драммонд (22 + 22 подбора), Лур (17 + 5 подборов), Джексон (16), Харрис (15), Моррис (15 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (10 + 7 передач)

Даллас – Индиана 111:103 (25:27, 29:25, 31:25, 26:26)

Д: Мэттьюз (26), Барнс (25 + 8 подборов), Уильямс (16 + 6 передач), Пауэлл (14 + 5 подборов), Финни-Смит (12 + 8 подборов),

И: Джордж (22 + 7 подборов), Тернер (18 + 6 подборов), Майлз (18), Тиг (10 + 6 передач), Джефферсон (10), Стаки (9 + 8 передач)

Сакраменто – Нью-Йорк — 100:103 (32:30, 21:24, 24:24, 23:25)

С: Казинс (28 + 12 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Коллисон (14), Гэй (13 + 5 подборов), Касспи (12), Маклемор (10), Толливер (10 + 5 подборов)

НЙ: Энтони (33 + 7 подборов), Порзингис (17 + 11 подборов), Дженнингс (13 + 5 подборов + 7 передач), О’Куин (8 + 11 подборов + 5 передач)

Лейкерс – Финикс — 115:119 (26:32, 26:30, 28:27, 35:30)

ЛАЛ: Уильямс (35 + 5 подборов), Кларксон (14), Рэндл (14 + 9 подборов + + 5 передач + 6 потерь), Уэртас (12), Нэнс (10 + 5 подборов), Мозгов (10), Ингрэм (9 + 7 подборов), Денг (6 + 11 подборов).

Ф: Бледсоу (30 + 9 передач + 3 перехвата), Барбоза (21), Букер (15), Лэнь (14 + 14 подборов + 5 блок-шота), Найт (14), Чендлер (4 + 10 подборов).