"Будивельник" обыграл одесскую БИПА и вновь возглавил турнирную таблицу Суперлиги

В пятницу состоялись четыре матча регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в центральном из которых БИПА в Одессе принимала столичный "Будивельник" и проиграла со счетом 60:75, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне уступили сопернику только в стартовой четверти - 16:19. Но еще до большого перерыва сумели выйти вперед в общем счете, взяв убедительный реванш во второй 10-минутке - 21:14 и 37:33 в общем счете. Во второй половине игры киевляне на равных с соперником сыграли в третьей четверти (15:15), а в заключительной 10-минутке увеличили свой перевес - 23:12.

Самым результативным игроком матча в составе киевлян стал Руслан Отверченко, на счету которого 14 баллов.

В других матчах дня харьковский "Политехник" на своей площадке уступил "Николаеву" (72:78), кременчугский "Кремень" обыграл "Кривбасс" из Кривого Рога 72:66, а "ВолыньБаскет" (Луцк) была сильнее "Днепра" - 71:69.

Таким образом, в турнирной таблице на счету "Будивельника" 28 очков (12/4), южненоского "Химика" (13/1) и "Днепра" (11/5) - по 27.