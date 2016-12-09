НБА: "Филадельфия" прервала серию из 23 гостевых поражений, "Сан-Антонио" впервые в сезоне проиграл в гостях

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на пятницу состоялись шесть матчей, а в главном из них "Филадельфия" наконец выиграла в гостях после 23 поражений подряд, сообщает официальный сайт лиги.

В Нью-Орлеане "Филадельфия" выиграла со счетом 99:88.

Команды на равных провели первы три четверти, когда преимущество одного из соперников не достигало более пяти очков. А в заключительной четвертой 12-минутке гости сумели выиграть отрезок с разницей "+9".

Еще одним знаковым событием дня стало первое поражение "Сан-Антонио" в гостевом матче в нынешнем сезоне.

Торонто – Миннесота 124:110 (22:32, 37:27, 29:30, 36:21)

Торонто: ДеРозан (27 + 8 подборов), Лоури (25 + 11 передач), Валанчюнас (20 + 10 подборов), Кэрролл (10), Сиакам (6) – старт; Джозеф (12), Росс (9), Ногейра (8 + 9 подборов), Паттерсон (7), Пауэлл (0).

Миннесота: ЛаВин (29 + 6 передач), Уиггинс (25), Таунс (17 + 11 подборов), Дженг (10 + 7 подборов), Рубио (7) – старт; Бьелица (9), Олдрич (6 + 8 подборов), Данн (4), Мухаммад (3).

Вашингтон – Денвер 92:85 (18:29, 29:23, 28:21, 17:12)

Вашингтон: Бил (26), Уолл (15 + 7 подборов + 5 потерь), М-ф Моррис (15), Портер (9), Гортат (4 + 7 подборов) – старт; Убре (8), Торнтон (7), Берк (6), Смит (2), Николсон (0).

Денвер: Галлинари (14 + 5 потерь), Нуркич (13 + 7 подборов), Бартон (11), Нельсон (10 + 8 передач), Артур (6) – старт; Йокич (17 + 11 подборов), Мюррэй (6 + 5 потерь), Чендлер (5 + 8 подборов), Эрнангомес (3).

Мемфис – Портленд 88:86 (14:22, 29:28, 18:19, 27:17)

Мемфис: Марк Газоль (36 + 9 подборов), Аллен (15 + 10 подборов), Харрисон (6), Грин (6 + 18 подборов), Уильямс (0) – старт; Даглас (11), Рэндолф (7 + 9 подборов), Дэниелс (5), Мартин (2), Болдуин (0), Дэвис (0).

Портленд: Макколлум (24), Лиллард (19), Тернер (15 + 10 подборов), Пламли (4), Ленард (0) – старт; Дэвис (10 + 10 подборов), Крэбб (7), Амину (5 + 11 подборов), Лэйман (2), Вонле (0).

Нью-Орлеан – Филадельфия 88:99 (31:26, 26:26, 12:19, 19:28)

Нью-Орлеан: Дэвис (26 + 11 подборов), Хилл (8), Аженса (8), Фрэйзер (7 + 6 передач), Хилд (6) – старт; Гэллоуэй (19), Ашик (8 + 9 подборов), Джонс (6), Э. Браун (0).

Филадельфия: Ильясова (23 + 8 подборов), Родригес (16 + 8 передач), Эмбиид (14 + 7 подборов + 4 блок-шота), Ковингтон (7 + 7 подборов), Хендерсон (2) – старт; Стаускас (14), Шарич (13), Холмс (8 + 7 подборов), Макконнелл (2), Луваву-Кабарро (0), Томпсон (0).

Юта – Голден Стейт 99:106 (17:35, 29:30, 24:17, 29:24)

Юта: Гобер (20 + 17 подборов), Мак (19), Джонсон (13), Диао (8), Экзам (2) – старт; Инглс (21), Лайлс (9), Нето (5), Уити (2).

Голден Стейт: Карри (26), Дюрант (21 + 11 подборов), Грин (13 + 10 подборов + 8 передач), Томпсон (10), Пачулия (2) – старт; Маккоу (10), Кларк (6), МакГи (6), Игудала (4), Уэст (4), Луни (4).

Чикаго – Сан-Антонио 95:91 (21:17, 24:15, 27:31, 23:28)

Чикаго: Уэйд (20), Батлер (13 + 9 подборов), Рондо (12 + 10 подборов + 8 передач), Гибсон (12), Лопес (12) – старт; Миротич (9), Фелисио (9 + 7 подборов), Макдермотт (8), Кэнан (0).

Сан-Антонио: Ленард (24 + 8 подборов), Пау Газоль (13 + 10 подборов), Паркер (10), Грин (9), Олдридж (8 + 4 блок-шота) – старт; Миллс (16), Ли (9), Симмонс (2), Джинобили (0), Дедмон (0 + 7 подборов).