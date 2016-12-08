"Финикс" украинца Лэня проиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на четверг состоялись десять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинского легионера Алексея Лэня проиграл "Индиане Пейсерз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 94:109.

"Солнечные" на равных с соперником провели три четверти и перед заключительной 12-минуткой уступали с разницей всего "-2". А в решающем отрезке игры провалились - 14:27. "Финикс" проигшрал третий матч подряд.

Алексей Лэнь провел на площадке всего 16 минут и набрал 9 очков.

Шарлотт – Детройт 87:77 (23:24, 15:15, 23:19, 26:19)

Ш: Уокер (25), Батюм (14 + 15 подборов), Белинелли (13), Уильямс (12), Зеллер (9 + 6 подборов), Хибберт (2 + 7 подборов).

Д: Драммонд (26 + 20 подборов), Харрис (14 + 7 подборов), Джексон (10), Колдуэлл-Поуп (7 + 6 передач), Моррис (7 + 10 подборов), Луэр (6 + 6 передач)

Орландо – Бостон 87:117 (27:26, 23:23, 23:36, 14:32)

О: Огастин (15), Фурнье (14), Вучевич (12 + 10 подборов), Пейтон (10), Микс (9), Ибака (8 + 8 подборов)

Б: Брэдли (23), Краудер (17 + 10 подборов), Розир (16), Браун (13), Смарт (13), Джонсон (11), Хорфорд (10 + 8 передач + 6 подборов), Олинык (9)

Бруклин – Денвер 116:111 (36:23, 32:29, 28:27, 20:32)

Б: Лопез (24 + 8 подборов), Килпатрик (22 + 6 подборов), Богданович (19), Харрис (16), Букер (15 + 12 подборов + 5 передач + 5 потерь), Уайтхэд (14 + 4 перехвата)

Д: Чендлер (27 + 15 подборов), Бартон (15 + 9 подборов + 6 потерь), Нельсон (14 + 5 подборов + 5 передач), Йокич (14 + 11 подборов), Мюррэй (12), Нуркич (11)

Атланта – Майами 103:95 (29:25, 24:21, 25:17, 25:32)

А: Ховард (23 + 17 подборов), Миллсап (21 + 9 подборов), Шрудер (17 + 7 передач), Сефолоша (10 + 5 передач + 5 подборов), Корвер (9 + 5 передач)

М: Джонсон (27 + 5 передач), Драгич (21), Эллингтон (19), Макгрудер (11 + 5 передач + 5 подборов), Уайтсайд (8 + 12 подборов)

Милуоки – Портленд 115:107 (28:28, 23:30, 34:18, 30:31)

М: Паркер (27), Деллаведова (17), Адетокумбо (15 + 12 подборов + 11 передач + 4 блок-шота), Монро (15), Брогдон(13), Бизли (12 + 8 подборов), Хенсон (7 + 6 подборов)

П: Лиллард (30 + 7 подборов + 6 передач), МакКоллум (23), Крэбб (14), Харклесс (11 + 4 перехвата), Пламли (10 + 10 подборов)

Хьюстон – Лос-Анджелес Лейкерс 134:95 (43:27, 24:28, 39:22, 28:18)

Х: Гордон (26), Харден (25 + 8 передач), Андерсон (12), Капела (12 + 9 подборов), Деккер (12 + 8 подборов), Ариза (11 + 3 перехвата), Беверли (10 + 7 подборов + 12 передач + 3 перехвата + 5 потерь) Брюэр (9 + 4 перехвата), Нене (9 + 8 подборов)

Л: Уильямс (24 + 6 потерь), Рэндл (21 + 10 подборов), Ингрэм (12 + 7 подборов + 5 потерь), Мозгов (11), Уэртас (10 + 7 передач + 5 перехватов + 6 потерь)

Нью-Йорк – Кливленд 94:126 (26:36, 22:27, 17:29, 29:34)

НЙ: Дженнингс (16), Ли (15), Порцингис (12), О’Куинн (10 + 7 подборов), Эрнангомез (9 + 7 подборов), Энтони (8)

К: Ирвинг (28 + 6 передач), Джеймс (25 + 7 передач + 6 подборов), Лав (21), Шамперт (14 + 6 подборов), Томпсон (3 + 20 подборов).

Даллас – Сакраменто 89:120 (23:26, 29:30, 12:29, 25:35)

Д: Уильямс (20 + 6 передач), Мэттьюз (16), Андерсон (13), Барнс (11 + 6 потерь), Финни-Смит(8)

С: Казинс (24 + 14 подборов + 7 передач + 3 блок-шота), Коллисон (19 + 5 потерь), Гей (19 + 4 перехвата), Тэмпл (17), Касспи (10)

Финикс — Индиана 94:109 (22:23, 31:26, 27:33, 14:27)

Ф: Блэдсо (15 + 3 перехвата), Букер (13 + 5 передач), Чендлер (10 + 10 подборов), Крисс (10), Найт (10), Барбоза (10), Лэнь (9)

И: Джордж (25 + 13 подборов + 3 перехвата), Тернер (20), Тиг (19 + 11 передач + 5 подборов), Джефферсон (15 + 6 подборов), Стаки (12), Янг (9 + 9 подборов)

Лос-Анджелес Клипперс — Голдэн Стейт Уорриорс 98:115 (19:37, 30:25, 26:29, 23:24)

ЛАК: Кроуфорд (21), Шпейтс (15 + 9 подборов), Пол (15 + 6 подборов + 5 передач), Риверс (14), Гриффин (12 + 9 подборов + 7 потерь), Джордан (10 + 12 подборов)

ГСВ: Томпсон (24), Грин (23 + 5 подборов), Дюрант (16 + 8 подборов + 7 передач), Карри (16 + 6 передач + 7 перехватов), Игудала (10 + 6 подборов).