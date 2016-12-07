"Химик" проиграл российскому "Автодору" матч баскетбольной Лиги чемпионов

В Саратове завершился матч 8-го тура баскетбольной Лиги чемпионов, в котором местный "Автодор" принимал украинский "Химик" из Южного и сумел обыграть соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 93:80.

Гости сумели достойно противостоять сопернику в первой четверти, которую выиграли со счетом 16:19. Но уже вторую часть проиграли с 10-очковым отставанием - 30:20.

После большого перерыва "Химик" почти догнал соперника в третьей 10-минутке, выиграв ее со счетом 18:22 (-3 в общем счете), но вновь провалился в четвертой заключительной четверти, вновь проиграв с 10-очковым отставанием (29:19).

Самым результативным игроком матча в составе "Химика", по традиции, стал Джейм Смит, на счету которого 22 балла.

Таким образом, "Химик" по-прежнему занимает последнее 8-е место в Группе В, проиграв 7 матчей при 1 победе. На счету "Автодора" 4/4 и 4-е место в группе.