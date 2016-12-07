НБА. Лэнь набрал 14 очков против "Юты", "Сан-Антонио" продлило выездную победную серию (результаты матчей)

Украинский центровой команды "Финикс Санс" Алексей Лэнь не помог своей команде одержать победу над "Ютой Джаз" в матче регулярного чемпионата НБА.

За 20 минут на площадке он набрал 14 очков и 4 подбора, но его команда в концовке игры уступила сопернику со счетом 105:112. "Финикс" с шестью победами в 21 матче остается на предпоследнем месте турнирной таблицы Западной конференции.

В других матчах отметим победу "Сан-Антонио Сперс" над "Миннесотой Тимбервулвз" (105:91), которая стала для техасцев 13-й подряд на выезде.

Другим героем ночи стал лидер "Вашингтон Уизардс" Джон Уолл. В матче с "Орландо Мэджик" защитник установил личный рекорд по количеству набранных очков - 52. Тем не менее, даже такая результативность не помогла столичной команде - "Вашингтон" завершил игру поражением 116:124.

Результаты матчей:

Юта - Финикс - 112:105 (33:19, 32:26, 29:30, 18:30)

Ю: Хэйворд (28 + 5 подборов + 3 перехвата), Гобер (22 + 11 подборов), Диао (13 + 6 передач), Джонсон (13), Мак (12);

Ф: Найт (15 + 7 подборов + 6 передач), Букер (21), Бледсоу (14), Лэнь (14 + 4 подбора), Барбоза (13), Чендлер (10).

Миннесота - Сан-Антонио - 91:105 (22:19, 24:24, 18:29, 27:33)

М: ЛаВин (25), Дженг (16 + 9 подборов), Данн (15), Уиггинс (11 + 5 подборов), Таунс (11 + 14 подборов);

СА: Леонард (31), Миллс (15), Газоль (11 + 7 подборов), Андерсон (11), Лапровиттола (10).

Вашингтон - Орландо - 116:124 (24:25, 28:40, 29:31, 35:28)

В: Уолл (52 + 8 передач), Бил (19), Моррис (10 + 7 подборов), Гортат (6 + 11 подборов)

О: Пэйтон (25 + 9 передач), Грин (20), Микс (18), Бийомбо (14 + 13 подборов), Фурнье (10), Ибака (10 + 5 подборов + 4 блок-шота), Вучевич (10 + 10 подборов + 6 передач).

Майами - Нью-Йорк - 103:114 (25:26, 29:27, 23:31, 26:30)

М: Драгич (29 + 7 передач), Уайтсайд (23 + 14 подборов), Эллингтон (14), Джонсон (13 + 5 подборов);

НО: Энтони (35), Порзингис (14 + 12 подборов), О’Куинн (12 + 7 подборов), Томас (11), Роуз (10), Ноа (10 + 10 подборов).

Детройт - Чикаго - 102:91 (32:21, 19:23, 20:28, 31:19)

Д: Харрис (22 + 7 подборов), Драммонд (15 + 10 подборов), М-с Моррис (13), Колдуэлл-Поуп (12);

Ч: Батлер (32), Уэйд (19 + 7 передач), Гибсон (11 + 10 подборов), Рондо (10).

Мемфис - Филадельфия - 96:91 (28:20, 19:23, 29:34, 20:14)

М: Газоль (26 + 12 подборов), Грин (13 + 10 подборов), Рэндолф (12 + 14 подборов), Болдуин (11), Дэниелс (10);

Ф: Ильясова (23 + 17 подборов), Шарич (17 + 7 подборов), Стаускас (12), Холмс (10 + 6 подборов).