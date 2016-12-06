Баскетболист Джордан назван самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Экс-баскетболист клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан назван самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, сообщает Forbes.

Общий заработок знаменитого игрока оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Большую часть своих доходов игрок получил за пределами баскетбольной площадки - в основном, за счет производства спортивной обуви.

Миллиард и более также заработали три гольфиста - Тайгер Вудс (1,65 миллиарда долларов), Арнольд Палмер (1,35 миллиарда долларов) и Джек Никлаус (1,15 миллиарда долларов) и бывший пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер (1 миллиард долларов).

Джордан с перервыми провел 14 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Выступал за команды Чикаго Буллз (1984—1993, 1995—1998) и Вашингтон Уизардс (2001—2003). Игрок - 2-кратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и 6-кратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Провел в НБА 1072 игры.