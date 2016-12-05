НБА. Защитник "Оклахомы" Уэстбрук приближается к рекорду Майкла Джордана по трипл-даблам (результаты матчей)

Лидер команды "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук нацелился на то, чтобы побить один из рекордов рекорд знаменитого экс-защитника "Чикаго Буллс" Майкла Джордана.

Игра против "Нью-Орлеан Пеликанс" (101:92) стала для Уэстбрука пятой подряд, в которой он записал на свой счет трипл-дабл (28 очков, 17 подборов, 12 передач). Последний раз такое достижение удавалось совершить Майклу Джордану в 1989 году, когда лидер "Буллс" делал трипл-даблы семь матчей кряду. Уэстбруку предоставится возможность повторить этот рекорд до конца недели, когда "Тандер" проведут матчи против "Атланты" и "Хьюстона".

В других матчах дня отметим несколько неожиданное поражение одного из лидеров Западной конференции "Лос-Анджелес Клипперс" от "Индианы" (102:111). Для калифорнийцев эта неудача стала шестой в 22 матчах сезона.

Результаты матчей:

Оклахома-Сити - Нью-Орлеан - 101:92 (29:26, 20:15, 29:25, 23:26)

О: Уэстбрук (28 + 17 подборов + 12 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (15 + 5 подборов), Роберсон (13 + 5 подборов);

НО: Дэвис (37 + 15 подборов), Хилд (16), Холидэй (10 + 5 подборов + 7 передач), Мур (10).

Клипперс - Индиана - 102:111 (28:17, 24:31, 17:35, 33:28)

ЛАК: Гриффин (24 + 16 подборов + 5 передач), Пол (18 + 11 передач), Редик (15), Кроуфорд (14);

И: Янг (17 + 7 подборов), Джордж (16 + 5 передач + 7 подборов), Стаки (16), Тиг (15), Эллис (14), Тернер (12), Майлз (12).

Детройт – Орландо 92:98 (27:23, 23:35, 23:20, 19:20)

Д: Моррис (21 + 5 подборов), Джексон (18), Харрис (11), Смит (11), Драммонд (10 + 10 подборов);

О: Ибака (21 + 7 подборов), Вучевич (16 + 8 подборов), Грин (14 + 5 подборов), Огастин (12), Гордон (10).

Нью-Йорк – Сакраменто 106:98 (26:21, 29:20, 26:36, 25:21)

НЙ: Роуз (20 + 6 подборов + 6 передач), Энтони (20), Дженнингс (19), Порзингис (15 + 14 подборов).

С: Казинс (36 + 12 подборов), Гэй (22 + 9 подборо), Коллисон (13 + 6 передач).