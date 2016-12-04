НБА. "Голден Стейт" разгромил "Финикс", Лэнь набрал пять очков (результаты матчей)

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санс", за которую выступает украинец Алексей Лэнь, прошедшей ночью разгромно проиграла лидеру регулярного чемпионата лиги "Голден Стейт Уорриорс" - 109:138.

Украинский баскетболист провалил матч вмеcте с командой. За 17 минут на площадке он набрал пять очков, три из которых - со штрафной линии. Также на его счету два подбора.

В других матчах отметим победу "Миннесоты" над "Шарлотт" (125:120 ОТ), а также рекорд, который установил "Торонто" в разгромном матче с "Атлантой" (128:84) - ранее канадцам никогда не удавалось побеждать в НБА с разницей в 44 очка.

Результаты матчей:

Голден Стейт - Финикс 138:109 (37:30, 29:27, 42:27, 30:25)

ГС: Карри (31), Томпсон (26 + 5 подборов), Дюрант (20 + 8 передач), МакГи (11), Уэст (10).

Ф: Бледсоу (27 + 5 подборов), Букер (21 + 5 передач), Крисс (11), Найт (14), Бендер (10).

Торонто - Атланта 128:84 (32:22, 30:25, 24:23, 42:14)

Т: ДеРозан (21), Лоури (17 + 8 подборов + 8 передач), Паттерсон (17), Росс (15), Сиакам (14), Ногейра (11 + 8 подборов), Кэрролл (10 + 5 подборов), Джозеф (10 + 5 подборов + 6 передач);

А: Шредер (15 + 6 передач), Ховард (10 + 17 подборов), Хардуэй (15), Хамфрис (10).

Милуоки - Бруклин - 112:103 (25:22, 25:18, 25:32, 37:31)

М: Хенсон (20 + 7 подборов), Деллаведова (18 + 6 передач), Адетокумбо (16 + 10 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Паркер (15 + 8 подборов), Монро (13 + 7 подборов), Снелл (10)

Б: Богданович (24), Килпатрик (19), Харрис (17 + 5 подборов), Лопес (13 + 6 передач + 3 блок-шота)

Шарлотт - Миннесота - 120:125 OT (29:19, 23:30, 32:25, 22:32, 14:19)

Ш: Уокер (22 + 8 передач), Камински (21 + 9 подборов + 5 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 6 подборов), Белинелли (15), Батюм (15 + 8 подборов + 12 передач)

М: Уиггинс (29), Таунс (27 + 15 подборов), ЛаВин (17), Мухаммад (12 + 6 подборов), Бьелица (12).

Филадельфия - Бостон - 106:107 (30:22, 23:23, 21:29, 32:33)

Ф: Шарич (21 + 12 подборов), Ильясова (18), Родригес (15 + 5 подборов + 8 передач), Окафор (15), Хендерсон (13), Стаускас (10);

Б: Томас (37 + 7 передач), Брэдли (20 + 9 подборов), Хорфорд (11), Краудер (10).

Мемфис - Лейкерс - 103:100 (25:25, 29:37, 28:20, 21:18)

М: Дэниелс (31), Газоль (19 + 8 передач), Грин (16 + 13 подборов)

ЛАЛ: Уильямс (40), Денг (18 + 5 подборов), Мозгов (13 + 5 подборов).

Даллас - Чикаго - 107:82 (29:18, 28:27, 25:21, 25:16)

Д: Мэттьюз (26), Барнс (22 + 5 подборов), Пауэлл (17 + 8 подборов), Финни-Смит (11);

Ч: Батлер (26 + 9 подборов), Лопес (15 + 7 подборов), Гибсон (11), Кэнан (10).

Юта - Денвер - 105:98 (24:21, 25:26, 33:16, 23:35)

Ю: Хэйворд (32), Худ (15 + 6 подборов), Лайлс (12), Экзам (10);

Д: Чендлер (20 + 5 подборов), Бартон (20 + 5 подборов), Нельсон (13 + 7 передач), Мудиай (12), Галлинари (12 + 5 подборов), Фарид (10).

Портленд - Майами 99:92 (21:29, 34:20, 18:22, 26:21)

П: Лиллард (19 + 6 передач), Макколлум (17), Харклесс (17 + 7 подборов), Крэбб (16), Пламли (11 + 9 подборов);

М: Уайтсайд (28 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Драгич (18 + 9 подборов + 8 передач), Макробертс (13), Эллингтон (12).