"Химик" одержал важную победу в Одессе и вышел в лидеры Суперлиги

В Одессе завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором БИПА принимала южненский "Химик" и уступила, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 63:79.

Южненцы обеспечили себе солидное преимущество уже в первой четверти, которую выиграли с девятиочковым преимуществом - 8:17. Затем "Химик" позволил сопернику немного сократить отставание во второй четверти (20:15), но уверенно довели матч до своей победы после большого перерыва - 16:23 и 19:24.

Самым результативным игроком матча стал Смит, на счету которого 19 очков + 7 передач + 4 подбора.

Таким образом, после этого матча у "Химика" 26 очков (13 побед / 1 поражение), "Будивельника" и "Днепра" - по 26 (11/4), БИПА - 24 (9/6).

БИПА - Химик" 63:79 (8:17, 20:15, 16:23, 19:24)

БИПА: Фандербурк 22 + 5 подборов, Артамонов 12 + 4 передачи

"Химик": Смит 19 + 7 передач + 4 подбора, Лав 16 + 9 подборов, Петров 12 + 8 подборов, Беликов 10