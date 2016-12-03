"Детройт" одержал третью победу в четырех матчах против фаворитов в чемпионате НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на субботу состоялись 9 матчей, в одном из которых "Детройт Пистонз" обыграл "Атланту Хоукс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 121:85.

"Атланта" держалась на равных с соперником только в первой четверти, которую проиграла с минимальным счетом 24:27. А уже во второй 12-минутке соперник сумел оторваться на 16 баллов - 15:31. А с учетом первой четверти, преимущество "Детройта" составляло уже 19 баллов.

Во второй половине игры "Пистонз" продолжал наращивать преимущество, в итоге, выиграв все четыре четверти - 18:32 и 28:31.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, на счету которого 23 очка и 8 подборов.

Филадельфия – Орландо — 88:105 (14:21, 28:29, 19:32, 27:23)

Ф: Эмбиид (25 + 10 подборов), Окафор (16 + 13 подборов), Родригес (8 + 7 передач)

О: Гордон (20), Фурнье (16), Ибака (16), Грин (16 + 6 подборов), Вучевич (12 + 11 подборов), Микс (10), Бийомбо (4 + 13 подборов)

Бостон – Сакраменто — 97:92 (29:29, 18:17, 22:26, 28:20)

Б: Хорфорд (26 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Томас (20 + 7 передач), Краудер (16), Брэдли (15 + 9 подборов)

С: Казинс (28 + 9 подборов + 4 блок-шота), Коллисон (13), Гэй (13 + 8 подборов + 6 потерь), Барнс (12 + 16 подборов).

Торонто – Лейкерс — 113:80 (28:22, 41:26, 15:14, 29:18)

Т: Лоури (24 + 7 передач), ДеРозан (16 + 6 передач), Пауэлл (16 + 7 подборов), Джозеф (14), Ногейра (13).

ЛАЛ: Ингрэм (17 + 6 подборов), Кларксон (14), Уильямс (13), Рэндл (8 + 8 подборов + 5 потерь)

Нью-Йорк – Миннесота — 118:114 (30:21, 32:31, 36:36, 20:26)

НЙ: Энтони (29 + 5 подборов + 3 перехвата), Роуз (24 + 5 передач), О’Куинн (20 + 13 подборов), Холидэй (13 + 7 подборов + 3 перехвата), Порзингис (11 + 5 подборов + 3 перехвата), Дженнингс (2 + 8 передач).

М: ЛаВин (23), Таунс (20 + 8 подборов + 3 блок-шота), Уиггинс (19), Бьелица (17 + 7 подборов), Мухаммад (14), Олдрич (10 + 12 подборов + 3 блок-шота)

Чикаго – Кливленд — 111:105 (30:33, 29:27, 29:20, 23:25)

Ч: Батлер (26 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Уэйд (24 + 5 подборов), Гибсон (23 + 11 подборов + 5 передач), Рондо (15 + 11 подборов + 12 передач + 3 перехвата), Лопес (10 + 5 подборов)

К: Джеймс (27 + 5 подборов + 13 передач + 8 потерь), Ирвинг (20 + 8 передач), Лав (15 + 9 подборов), Томпсон (11 + 6 подборов), Фрай (11).

Нью-Орлеан – Клипперс — 96:114 (30:25, 27:35, 19:29, 20:25)

НО: Дэвис (21 + 6 подборов), Мур (15), Джонс (14 + 9 подборов), Фрэйзер (8 + 8 передач).

ЛАК: Гриффин (27 + 10 подборов), Кроуфорд (21), Пол (17 + 8 подборов + 13 передач), Мба а Муте (15 + 5 подборов), Фелтон (12), Джордан (6 + 13 подборов)

Атланта – Детройт — 85:121 (24:27, 15:31, 18:32, 28:31)

А: Шредер (17 + 11 передач), Хардуэй (11), Мускала (11), Хамфрис (10 + 5 подборов)

Д: Колдуэлл-Поуп (23 + 8 подборов), Харрис (18 + 7 подборов), Луэр (16 + 9 подборов + 5 потерь), Драммонд (14 + 14 подборов), М-с Моррис (12), Смит (11 + 5 подборов + 13 передач), Удрих (11), Хиллиард (11)

Сан-Антонио – Вашингтон — 107:105 (24:28, 33:32, 23:14, 27:31)

САС: Ленард (23 + 5 подборов), Олдридж (19 + 5 подборов), Газоль (19 + 10 подборов), Жинобили (13 + 7 передач + 3 перехвата), Миллс (10 + 8 передач),

В: Бил (23), Гортат (21 + 18 подборов), Уолл (17 + 15 передач + 3 перехвата), Портер (15 + 12 подборов + 4 перехвата), Моррис (12)

Денвер – Хьюстон — 110:128 (33:42, 30:31, 21:26, 26:29)

Д: Чендлер (24), Бартон (17 + 7 подборов + 5 передач), Галлинари (16 + 5 подборов), Фарид (14 + 10 подборов), Нуркич (10 + 7 подборов)

Х: Харден (20 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гордон (18), Андерсон (18 + 6 подборов), Деккер (17), Ариза (16 + 7 подборов + 5 перехватов), Капела (13 + 10 подборов), Беверли (11 + 6 передач).