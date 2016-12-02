Украина победила Россию в финале Кубка Европейских чемпионов по баскетболу

Украинская каманда выиграла 8-й Кубок европейских чемпионов среди спортсменов с недостатками слуха. Почетный трофей был разыгран в Стамбуле, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В турнире приняли участие 4 команды: хозяева - Стамбул (Турция), Рим (Италия), Москва (Россия), Днепр (Украина). На стадии группового турнира подопечные Станислава Каковкина заняли первое место, обыграв поочередно Италию 97:45, Россию 92:62 и Турцию 114:52. Выиграв группу украинцы в финальном матче снова встретились с россиянами, которые на групповом этапе оказались вторыми.

Финальная игра для днепрян оказалась непростой. По ходу матча украинцы уступали 10-ю очками но команда сумела собраться и переломить сценарий. В итоге победа Днепра 70:62.

Обладателями Кубка Европейских чемпионов стали: Юрий Стрижевский, Сергей Букин, Александр Фоменко, Александр Диденко, Максим Ким, Андрей Раус, Кирилл Яковлев, Сергей Мясоедов, Александр Кузнецов, Павел Бондаренко, Павел Рязанцев, Дмитрий Мельниченко. Тренеры: Сергей Каковкин, Юрий Нетьора.

Лучшим игроком турнира признан александр Фоменко.

Станислав Каковкин подытожил турнир: "Мы в четвертый раз участвуем в Кубке Европейских чемпионов. Владели этим трофеем в 2014-м, а в прошлом году в Бергамо (Италия) в финале уступили россиянам. То же мотивация обыграть их была повышенной. Приятно, что удалось достичь цели. Но эта победа – это лишь один из этапов подготовки к Олимпиаде, проверка сил. Главная задача – успешно выступить в следующем году на Дефлимпийских Играх и завоевать медали".

На предыдущих Дефлимпийских Играх мужская сборная Украины по баскетболу заняла четвертое место.